Els Mossos detenen un home i comissen 16,9 kg de marihuana a Sant Julià de Ramis

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dissabte un home –de 27 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili desconegut– com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els fets van succeir la matinada del 22 de setembre a la urbanització de les Comes de Sant Julià de Ramis, on, cap a un quart d'una de la matinada, diversos veïns van alertar de la presència d'una persona a l'interior d'un vehicle amb una actitud sospitosa.

En identificar-lo, els agents van veure que l'home estava molt nerviós i no donava cap resposta coherent. Al cap de pocs minuts, els agents van observar un segon home que s'acostava cap a on hi havia el cotxe aparcat i que, en veure la presència policial, marxava corrents mentre deixava un fardell voluminós al terra.

Immediatament es va muntar un dispositiu per tal de localitzar-lo mentre s'investigava la relació d'aquest amb l'home que estaven identificant. Tot seguit, es va comprovar que el fardell contenia 16.9 quilograms de marihuana. Per aquest motiu, es va detenir l'home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

El detingut, que disposava d'antecedents, va passar el mateix dissabte 22 de setembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va deixar-lo en llibertat amb càrrecs.