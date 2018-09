Renfe no edita els fulletons per informar dels nous horaris de tren

Adif va començar just fa cinc dies dues noves fases de millora de la infraestructura ferroviària entre Caldes de Malavella i Maçanet de la Selva amb l'objectiu d'optimitzar l'estat de les instal·lacions. Les conseqüències dels treballs han comportat una sèrie de canvis, com ara un increment del temps de viatge de vuit minuts i l'eliminació d'un parell de trajectes en dies festius de les línies R11 i RG1 de Rodalies de Catalunya. La informació de les modificacions es pot trobar a les pàgines web de Renfe i Adif, a les seves xarxes socials, trucant al telèfon d'atenció al client o consultant els cartells penjats a les estacions, però els usuaris no poden consultar els fulletons dels nous horaris, que s'allargaran fins al 5 de març, perquè no n'han editat. El fet ha provocat queixes.

Segons van informar Adif i Renfe a través d'un comunicat de premsa a principis de mes, entre el 21 de setembre i fins al proper 5 de març, Adif durà a terme dues noves fases del projecte de renovació integral de via en el tram Maçanet-Caldes de Malavella a la línia d'ample Barcelona-Girona-Portbou, i a la inversa. L'objectiu de la iniciativa és renovar l'estat actual de les vies per garantir més qualitat, seguretat i regularitat de circulació, contribuint a disminuir el temps de viatge i les necessitats de manteniment. Les obres que afecten les línies R11 i RG1 de Rodalies de Catalunya es van iniciar la passada primavera i ara s'inicien dos períodes de nous treballs que finalitzaran en un marge de sis mesos i que impliquen un augment d'uns vuit minuts en el tram afectat i la supressió de dos trajectes de l'R11 en diumenges i festius: el tren que surt de Barcelona a tres quarts de quatre de la tarda i el que surt de Portbou a les sis. La nota de premsa inicial preveia informar a través de diversos canals, com ara les pàgines web de Rodalies, Renfe i Adif, el telèfon d'informació de Rodalies 900 41 00 41, les aplicacions de mòbil «Rodalies de Catalunya» i «Adif» i també a través de les xarxes socials amb els següents perfils: @rodalies, @renfe i @infoadif. El delegat de Renfe a Catalunya i Aragó, Antonio Carmona, afegeix que «hi ha cartells amb la informació a totes les estacions i també s'ha informat per megafonia».



Falta d'informació impresa

Un usuari que va presentar una queixa sobre la manca de fulletons impresos al servei telèfonic de Rodalies es pregunta: «la gent gran que no té recursos ni Internet, com s'ha d'assabentar dels nous horaris? Ha d'arrencar el cartell penjat a l'estació?». El client considera que aquesta acció és «vergonyosa i una falta de respecte cap a l'usuari». També lamenta la falta d'eficiència de la megafonia de l'estació de Girona a l'hora d'anunciar els trens.