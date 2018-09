La subhasta de la Guàrdia Civil acaba amb 47 armes venudes

La Guàrdia Civil va celebrar el passat dilluns la subhasta de les 234 armes que tenia exposades a la seu de la comandància de Girona des del 17 de setembre. En total en van sortir adjudicades 47, de les quals la majoria van ser escopetes, concretament 27. La més cara va ser venuda per 810 euros. També es van vendre 5 carabines i 10 pistoles. En aquest darrer tipus d'article, la més costosa de totes va arribar a adjudicar-se per un miler d'euros. Durant la subhasta no es va adjudicar cap fusell.

En total, gràcies a l'edició d'enguany, es van recopilar 9.210 euros. Des de la comandància van apuntar que havia estat un «dels millors anys» pel que fa al nombre d'adjudicacions i la quantitat de visitants –un centenar -, dels quals la majoria van ser caçadors.