Els ajuntaments gironins deuen factures per valor de 4,7 milions

Al tancament de l'exercici 2017, sis de cada deu ajuntaments gironins –142 de 221– havien pagat totes les factures degudes a proveïdors, segons dades del Ministeri d'Hisenda; quatre de cada deu, en canvi, van acomiadar l'any amb impagats pendents per valor de 4.685.659 euros. En números absoluts, l'Ajuntament de Figueres és el que té el calaix més ple de factures impagades: a 31 de desembre de l'any passat el consistori devia 926.720,7 euros, 20,16 euros de mitjana per habitant. Girona, de la seva banda, n'acumulava per valor de 344.697,21 (3,48 euros per habitant); La Bisbal d'Empordà, 338.503,98 (31,41 euros per veí) i Sant Feliu de Guíxols, 301.864,70 (13,89 per habitant). Entre els sis municipis que, en xifres absolutes, més diners van deixar a deure als proveïdos s'hi troben Riudarenes, que només té 2.245 habitants i que va tenia pendents de pagament 225.424,02 euros, segons Hisenda, i Ogassa, que amb un cens de només 228 veïns empadronats acumulava impagats per valor de 700.964,01 euros, dada que aflora una mitjana de 3.074,40 euros per habitant, la proporció més alta de Catalunya i amb diferència.



Un cas que ve de lluny

Els problemes de tresoreria d'aquest petit poble del Ripollès venen de lluny. A mitjans dels anys noranta, l'Ajuntament, amb el suport de la Generalitat, va decidir comprar 150 hectàrees a Arrendatària Surroca, propietària de les mines que explotava Anónima Vasco-Leonesa, per 195 milions de pessetes (1.173.000 euros). La corporació comptava finançar l'operació, per a la qual es va endeutar amb els bancs, amb la venda de terrenys a particulars, estratègia que va funcionar uns anys, però que se'n va anar en orris amb la crisi que va esclatar el 2008. Així les coses, el valor de les factures pendents de pagament d'aquest poble de 228 habitants dobla el de la ciutat de Girona, que frega els cent mil. En aquest context, Ogassa va apostar per construir un nou dipòsit (70.000 euros); fer una pista poliesportiva (100.000) i impulsar el museu miner (168.000). I així les coses, amb un pressupost per al 2017 de 373.000 euros, l'Ajuntament va tancar l'any passat amb un deute viu de 945.000 euros, 2,5 vegades el pressupost. El 2016 la corporació va reduir el deute en 39.000 euros i el va deixar en 886.000; l'any passat, però, el passiu va tornar a créixer, segons es desprèn de les dades que proporciona el Ministeri d'Hisenda.



Municipis petits

A banda d'Ogassa, que en virtut de la informació del Govern espanyol paga proveïdors a un termini de 78 dies, hi ha tres petits municipis de muntanya més que sobrepassen amb folgança la mitjanaprovincial de 6,2 euros de factures impagades per habitant: es tracta de Vallfogona del Ripollès (356,37 euros/habitant i 72.698,85 euros en números absoluts); Campelles (173,1 euros/habitant i 23.450,19 euros en total) i Ger, a la Cerdanya (148,57 euros/habitant i 62.846,38 en conjunt).