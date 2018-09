La bonica rebuda no tenia res a veure amb el Dia del Turisme

Al trencant de Masarac, a la N-II, dues senyoretes vestides amb un tanga, saluden els conductors que es dirigeixen al castell de Biart. Se les veu simpàtiques. «Cada any que passa, l´Escudero cuida més els detalls, això sí que és un amfitrió», pensa entre si el periodista que es dirigeix al castell de Biart.

Després sabré que les dues se­nyoretes són treballadores autònomes que res no tenen a veure amb la celebració del Dia del Turisme, per més que el seu aspecte sigui caribeny. Al contrari, durant els discursos són utilitzades com a exemple del que no ha de ser el país. Diuen que donen mala imatge. Una opinió molt subjectiva, perquè al meu entendre la seva imatge era difícilment millorable.

Al castell de Biart, en lloc de dues llatines amb tanga, ens reben dos mossos amb metralladora. Els temps estan moguts, i de cara a la seguretat és millor aquest estri que aquell.

Quinze anys seguits assistint al Dia Mundial del Turisme -l´Escudero em promet per a l´any vinent una placa en honor a la meva fidelitat- immunitzen de tot element de sorpresa. És clar, un ja veu com a normal que un senyor es faci dir bescompte de Biart i s´assegui en una trona després de fer un discurs en vers, no s´espanta quan una colla de trabucaires rebenten els timpans de la concur­rència, i escolta amb tota tranquil·litat que durant l´àpat una orquestra toqui temes tan curiosos com Adelita, Allá en el rancho grande o pasdobles de l´època de Marcial Lalanda. És el que fa l´experiència.

Per això és bo situar-se al costat d´algú novell en aquestes lids, com el cap de premsa de la subdelegació del govern, Quim Fernández, o periodistes que no coneixen el que es cou aquí.

-Però això... això és de pel·lícula de Visconti!- es frega els ulls en Fernández quan totes les autoritats s´aixequen i segueixen els presumptes vescomtes cap a l´altra banda del pati del castell, acompanyats de la música d´una xaranga a la qual només li falta entonar Paquito el chocolatero.

No és Novecento, però és el Dia Mundial del Turisme, i allà van les autoritats a escoltar com una altra orquestra toca Els Segadors i la sardana L´Empordà, que no sé si és l´himne oficiós de la comarca.

Les autoritats presents, per cert, mereixen capítol a part. Uns quants minuts del discurs d´Antoni Escudero han estat dedicats a nomenar una per una totes les personalitats assistents, no n´ha deixat ni una. Si hi hauria autoritats convidades, que fins i tot hi havia ex autoritats, com ha quiedat de manifest quan el president dels hotelers s´ha referit a «l´exconseller Felip Puig». Com que no hi havia fila reservada a les exautoritats, s´ha hagut d´asseure a la de les autoritats. Ningú l´ha fet fora. Al cap i a la fi, hi havia autoritats tan estranyes com el director de Ferrrocarrils de la Generalitat, Ricard Font. O no tan estranyes, Escudero és ben capaç de convèncer-lo de construir una estació del TAV al seu castell.

El menjar, bé. El beure, millor. Autoritats o no autoritats, quan s´ha obert la veda de l´àpat, hi ha hagut cops de colze per situar-se en un bon lloc.

Marxo a les quatre de la tarda, quan la majoria d´autoritats, una exautoritat i els convidats encara masteguen i glopegen.

Al trencant de l´N-II, saludo les dues noies, encara rialleres i encara vestides tan estiuencament. Qui sap si l´any vinent encara hi seran.