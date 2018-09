Experts en salut mental debaten a Salt sobre la psicosi en joves

Cinquanta professionals de salut mental es van reunir la setmana passada a l'hospital Santa Caterina de Salt en la jornada «Intervenció Primerenca en Psicosi, què podem fer?», organitzada per l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) amb la col·laboració l'Aliança Otsuka-Lundbeck.

El doctor Jordi Cid, Coordinador Programes de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l'IAS, explica que «en psicosi és fonamental una detecció primerenca per a la millora de la qualitat de vida del pacient. Hem comprovat que una actuació en fases precoces, disminueix el nombre d'hospitalitzacions i visites a urgències, redueix el temps d'estada a l'hospital i hi ha un menor nombre de recaigudes».

A Girona s'han desenvolupat diverses iniciatives d'atenció primerenca a la psicosi per realitzar un tractament integral en funció de les necessitats de les persones i de les famílies, i facilitar la recuperació de la persona per millorar el seu pronòstic i l'evolució. Actualment, existeixen programes d'intervenció precoç a la psicosi a l'Alt i Baix Empordà, a la Selva Marítimai al Gironès-Pla de l'Estany.

Durant la jornada, també es van donar a conèixer les conclusions del Llibre Blanc de la Intervenció Primerenca en Psicosi a Espanya, un document que permet conèixer, caracteritzar i difondre els programes d'intervenció precoç en psicosis que s'estan realitzant arreu de l'estat. La iniciativa està impulsada pel Moviment REthinking, un projecte multidisciplinari per replantejar i millorar l'abordatge de l'esquizofrènia i la psicosi, en col·laboració amb l'Aliança Otsuka-Lundbeck.

La principal conclusió és que a tot l'estat hi ha una elevada heterogeneïtat en el grau d'implementació d'aquest tipus de programes. En el cas català, a finals del 2017, es va posar en marxa el programa d'atenció específica a les persones amb trastorns psicóticos incipients, que compta amb finançament específic autonòmic i dóna cobertura al 100% de la població. Una altra dada rellevant és que a nivell de recursos humans, Catalunya és la regió amb un major nombre de psiquiatres i psicòlegs clínics dedicats a programes d'intervenció primerenca.

El document ha comptat amb la participació de 37 experts en intervenció primerenca en psicosi, la col·laboració de societats científiques i associacions de pacients i familiars, que han aportat la seva opinió sobre els programes d'intervenció primerenca en psicosi i les barreres i oportunitats per a la seva implantació.

L'estudi s'emmarca en un pla d'accions del Moviment REthinking per redefinir l'abordatge actual de l'esquizofrènia i que inclou la signatura del Posicionament per la implementació de programes d'intervenció primerenca en psicosi, amb mesures concretes per millorar-ne l'abordatge.