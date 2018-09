La FAO premia la gestió pesquera de la sípia de Pals i Roses en una cimera a Malta

L'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, la FAO, va guardonar ahir el model català de gestió pesquera participativa a la capital de Malta, La Valletta, en el marc de la Conferència d'Alt Nivell sobre la Pesca de Petita Escala a la Mediterrània i el Mar Negre, en presència de ministres de pesca del conjunt de països de la regió. Aquest model contempla la creació de comitès de cogestió pesquera locals, com ara el de la pesca de la sípia a les badies de Pals i Roses que es va crear la setmana passada i el de la pesca del cranc blau previst per avui. La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, va participar en l'acte en representació del Govern, acompanyada del director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela.

El model català de pesca participativa està regulat a través d'un decret que preveu una gestió de la pesca a través de l'establiment de comitès de cogestió locals participats per representants del sector pesquer, de l'administració, institucions científiques i de les organitzacions del tercer sector ambiental, tots amb el mateix pes en el procés de presa de decisions. En l'acte que es va celebrar ahir a Malta, Jordà va remarcar la importància del guardó de la FAO: «La Generalitat de Catalunya ha estat capdavantera a l'hora de crear un marc normatiu que regula com funcionen els comitès de cogestió». I és que la norma catalana és la primera en el context europeu i internacional que estableix un marc normatiu formal que regula la cogestió pesquera i que fa d'aquest principi participatiu, el fonament d'una política sectorial de país. Segons indica el departament de la consellera Jordà, sembla que el calendari d'implantació d'aquest nou model de cogestió avança a bon ritme.



Comitès a escala local

El passat divendres 21 de setembre es va constituir a l'Escala el Comitè de Cogestió de la pesquera de la sípia a les badies de Pals i Roses, una iniciativa promoguda pels pescadors de les Confraries de l'Escala, l'Estartit i Roses. Un altre cas similar consisteix en la constitució del Comitè de Cogestió pesquera del cranc blau a les Terres de l'Ebre previst per avui.