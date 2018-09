Girona novaCultura de Salut arrenca demà amb tots els tallers plens

La quarta edició de les jornades Girona novaCultura de Salut de la Fundació Oncolliga Girona arrencarà demà amb el cartell de complet penjat a tots els tallers, si bé encara queden places per assistir a les conferències, que se celebren en espais amb més capacitat, i a les activitats de caire més lúdic, com la construcció d'un gran mandala en família o el recital de HandPan de Ravid Goldschmidt.

L'esdeveniment, concebut per oferir eines que ajudin a gestionar millor els problemes vitals, se centrarà en la meditació i els preparatius per a la mort. «L'objectiu és ajudar a integrar la meditació dins la nostra vida quotidiana per tal de veure les coses des d'un altre lloc i obrir la porta a la serenitat», explica la directora de les jornades, Sylvia Miàs.

Les jornades oferiran durant tres dies una quinzena d'activitats, la majoria d'elles gratuïtes, a càrrec de diversos especialistes en el camp del mindfulness com la psicòloga Cecília Gelpí, presidenta de l'Asociación Española de Mindfulness y Compasión, que oferirà la conferència inaugural sobre El valor del silenci conscient (demà a la 1) i impartirà un taller a l'Institut Jaume Vicens Vives.

Per tercera vegada, Girona novaCultura comptarà amb la presència del psiquiatre Vicente Simón, que després d'una llarga experiència docent i investigadora ara es dedica a ensenyar meditació i és autor de diversos llibres sobre aquesta matèria.

Simón tindrà una doble participació: juntament amb dos pacients oncològics dialogarà sobre la meditació des d'una perspectiva científica i vivencial i oferirà també un taller titulat La ment en silenci, en el qual es donaran eines per «arribar al silenci interior i accedir així a un estat de serenitat».

La psicòloga Estrella Fernández, directora de InselfMindfulness, oferirà un taller sobre el dolor i el patiment, i també hi haurà tallers en què es treballaran tècniques per afrontar i preparar la mort, a càrrec de les psicòlogues Carme Ventura, Núria Agudo, Natatxa Molina i Marta Juanola.

Les jornades s'aproximaran a la meditació zen, amb un taller a càrrec de monjos zen. Tots aquests tallers tindran lloc al CaixaForum de Girona.

També hi haurà un taller sobre eines d'acompanyament espiritual a persones amb patiment a càrrec de la formadora i docent Sara Pons, a l'Hostatgeria del Monestir de Sant Daniel.

Un altre espai serà l'Auditori de la Mercè, que acollirà la conversa entre José Luis Bimbela i Mariola Bernal al voltant de la pregunta Què guardes a la teva motxilla? (dissabte, a les 7). Tot seguit, Irene Alemany, del celler Alemany & Corrio, oferirà un tast del vi Microscopi 2016, amb el qual dóna suport a un estudi a través de l'augment dels limfòcits dels pacients, a càrrec de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.



Activitats lúdiques

Les jornades també inclouran activitats lúdiques, com el taller familiar Construïm un gran mandala entre tots!, organitzat per l'Associació Happyyoga Girona a la Mercè (demà a les 6) o un recital de HandPan a càrrec de Ravid Goldschmidt, que actuarà acompanyat per la veu d'Eva Kaué. El recital tindrà lloc el diumenge, a les 6, a la plaça de la Sardana de Sant Daniel, com a cloenda de les jornades i per assistir-hi cal fer un donatiu de 10 euros.

Prèviament, tot el dia se celebrarà el Dia de Silenci, una pràctica intensiva per meditar en absolut silenci guiat per Montse Castellà, cofundadora de la Coordinadora Catalana d'Entitats Budistes. Encara queden places per a aquesta activitat, que es durà a terme al Monestir de Sant Daniel.