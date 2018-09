Un miler de sanitaris i científics alerten el Ministeri que «les pseudociències maten»

Un miler de professionals sanitaris i científics han signat una carta, promoguda per l'Associació per a Protegir al Malalt de Teràpies pseudocientífiques, el Grup Espanyol de Pacients amb Càncer, l'ARP-Societat per a l'Avanç del Pensament Crític, el Cercle Escèptic i la Xarxa de Prevenció sectària i de l'Abús de Debilitat i FarmaCiencia, a la ministra de Sanitat, Maria Luisa Carcedo, per avisar-la que les pseudociències «maten». Entre els signants de la missiva, que demana la protecció dels pacients, hi ha diversos professionals de les comarques gironines, com metges de l'ICO Girona, el Josep Trueta o l'hospital de Palamós.

«Han portat a la mort a milers de persones només al nostre país, i ho segueixen fent. En alguns casos, com en la mort de Mario Rodríguez, es tracta de persones que no són metges però exerceixen amb impunitat des de centres que incompleixen la legislació de centres sanitaris», diu la carta.

En altres casos, continuen «són metges col·legiats que actuen amb el coneixement dels col·legis de metges, que els permeten seguir enganyant a malalts greus i portar-los, en el millor dels casos, a caure en un engany, o en el pitjor, a la mort», es recorda en la missiva.

Un problema que, tal com alerta el comunicat, va «més enllà» de l'homeopatia, pel que li demanen a la ministra que promogui l'elaboració de noves normatives que protegeixin els drets del malalt i les seves famílies.

«Se soluciona lluitant contra el que s'està convertint en una plaga que afecta les mateixes arrels del sistema de salut del nostre país. Perquè siguem clars de nou: la deontologia mèdica no és un joc», reblen els experts en la carta.

I és que, les persones que recorren a les «mal anomenades teràpies alternatives», tenen «més possibilitats» de morir.

A més, i destacant que el pacient té dret a una informació veraç i suficient per prendre decisions respecte a la seva malaltia, a la carta s'avisa que vendre, oferir o recomanar pseudoteràpiess infringeix aquest dret, ja que aquestes pràctiques «no només no tenen» evidència científica, sinó que van en contra d'ella.

«Val a dir que oferir pseudoteràpies a un malalt no només atempta contra la qualitat científica que rep un pacient, sinó també contra la qualitat humana, en jugar amb les esperances i expectatives de curació de les persones. I no només això, algunes d'aquestes pseudoteràpies , com la bioeuroemoció, culpen els malalts i els seus propis familiars, agreujant encara més la qualitat humana, en allunyar els malalts de les seves famílies quan més les necessiten», es recalca en la carta.

Per tant, en la missiva es comenta a Carcedo que les pràctiques que es duen a terme en les pseudociències «no s'haurien d'oferir ni tan sols per tractar un simple constipat», si bé a Espanya hi ha «milers» de centres que ofereixen totes aquestes pseudoterapias «sense control, infringint l'article 3.3 del Reial Decret 1277/2003».

En aquest article s'indica que «només els centres, serveis i establiments sanitaris autoritzats podran utilitzar en la seva publicitat, sense que indueixi a error, termes que suggereixin la realització de qualsevol tipus d'activitat sanitària, limitant-se als serveis i activitats per als quals comptin amb autorització, havent de consignar en aquesta publicitat el número de registre atorgat per l'autoritat sanitària de la corresponent comunitat autònoma en concedir l'autorització sanitària de funcionament o l'autorització específica de publicitat sanitària».

Davant d'aquest escenari, a la carta es qüestiona on són les autoritats sanitàries, si realment el Ministeri de Sanitat «no pot fer més» per acabar amb aquest problema, i quants morts més han de sortir als diaris perquè el govern actuï de manera «contundent i clara».

«Quedem a l'espera, doncs, d'accions per part del Ministeri de Sanitat, presidit per María Luisa Carcedo, i que portin a una solució dels problemes aquí exposats, que ja li han costat la vida a massa gent», conclou la missiva.