Nou pla estratègic per gestionar els parcs naturals de forma conjunta

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de Catalunya impulsa el primer Pla estratègic que pretén gestionar les activitats d'educació i voluntariat ambiental dels Parcs Naturals del país durant el període 2019-2022. El principal objectiu del nou document que es va presentar ahir a Barcelona és proposar accions que permetin gestionar els parcs de forma conjunta, ja que fins ara el treball ha estat heterogeni i desigual. El Pla abasta catorze parcs naturals de Catalunya, entre els quals set pertanyen a la província de Girona. El projecte preveu 36 accions que es desenvoluparan en el conjunt dels parcs durant els pròxims quatre anys, i 28 més a cada un d'ells.

Segons el nou Pla estratègic sobre educació i voluntariat ambiental als Parcs Naturals de Catalunya, «fa més de tres dècades que als parcs naturals s'hi desenvolupen accions d'educació i sensibilització ambiental». A finals de 2016, es va dur a terme una diagnosi sobre el panorama actual i els reptes de futur de l'educació i el voluntariat ambiental als catorze Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) del territori: Aiguamolls de l'Empordà; Aigüestortes i Estany de Sant Maurici; Alt Pirineu; Cadí-Moixeró; Cap de Creus, Capçaleres del Ter i del Freser; Delta de l'Ebre; els Ports; l'Albera; Mas de Melons i Secans de Lleida; Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter; Poblet; Serra de Montsant i la Zona Volcànica de la Garrotxa. Una de les principals conclusions de la diagnosi, elaborada per part dels tècnics dels ENPE escollits, és que la realitat de la gestió dels diferents parcs en matèria d'educació i voluntariat ambiental és molt desigual. El Pla esmenta alguns dels factors que han provocat aquesta situació, com ara la trajectòria històrica de cadascun dels ENPE, ja que hi ha parcs que tenen més de 30 anys com és el cas de la Zona Volcànica de la Garrotxa o els Aiguamolls de l'Empordà i, en canvi, n'hi ha d'altres que són molt més nous com ara les Capçaleres del Ter i del Freser on les qüestions estructurals són prioritat davant dels programes d'educació ambiental. Un altre factor és l'heterogeneïtat dels equips de gestió de cada ENPE i els recursos humans i econòmics que tenen a disposició, tenint en compte que la majoria de grups són reduïts i tenen un sol tècnic d'ús públic que no té prou temps per a tot. Les diferències entre ENPES també pot procedir de les característiques pròpies de cada espai. El Pla promou 36 accions que es desenvoluparan en el conjunt dels parcs durant el període assignat, i 28 més a cada un de forma particular, amb previsió que les directrius puguin ser assumides per altres espais naturals protegits.



Ítems d'acció

En el marc de la presentació del Pla que va tenir lloc ahir, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, va destacar que el Pla vol «optimitzar i estalviar energies, repartir feines i sumar esforços». En aquest sentit, la coordinació entre administracions contempla la voluntat d'integrar les línies de treball d'organitzacions com ara la Societat Catalana d'Educació Ambiental i la Xarxa de Voluntariat de Catalunya. El projecte contempla deu reptes, el primer dels quals consisteix en «establir estratègies particulars a cada ENPE que defineixin l'educació i el voluntariat ambiental com una tasca intrínseca en la gestió». Els principals responsables de desplegar el Pla són els òrgans gestors dels catorze ENPE, especialment els tècnics en les dues temàtiques centrals.