Palafrugell aprova ampliar els Entorns sense Fum del municipi

Palafrugell ha decidit ampliar els Entorns de Fum del municipi. El ple municipal palafrugellenc va aprovar dimarts per unanimitat, ampliar els espais lliures de tabac de la vila. La proposta presentada per l'equip de govern pretén transformar les entrades dels centres educatius, espais esportius i equipaments municipals on accedeixin joves i infants en entorns lliures de fum.

A banda d'aquesta primera proposta, l'Ajuntament té previst anar ampliant els Entorns sense fum a diferents zones de la població, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Fins ara només algunes escoles tenien entorns lliures de fum, una iniciativa que pretén prevenir l'inici del consum de tabac entre la població infantil i jove evitant que es familiaritzin amb les cigarretes.

Amb aquesta proposta, s'insta a l'Ajuntament a retolar també tots els equipaments esportius, tant coberts com descoberts, i finalitzar la retolació de tots els centres educatius que encara no estan retolats, a més de retolar el CAP i tots els equipaments municipals on accedeixen joves i infants.