El president dels hotelers vol que la prostitució es castigui penalment

La patronal hotelera gironina considera que el top manta i la prostitució a les carreteres perjudiquen notablement la imatge del país i per tant, el negoci turístic. Troba que les sancions administratives no són suficients per acabar amb el problema, i aposta per una reforma que ho castigui penalment. O almenys això és el que va demanar ahir el president de la Federació d´Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, en el que ell mateix va anomenar «carta als reis», amb el benentès que els reis són els representants de l´administració que l´estaven escoltant. Escudero, com és habitual, va aprofitar la celebració del Dia Mundial del Turisme per fer un discurs allunyat del protocol i clarament reivindicatiu. Per alguna cosa juga a casa, ja que la celebració es fa anualment al castell de Biart, de la seva propietat.

No va finalitzar aquí la carta als Reis. Posats a demanar, el representant dels hotelers gironins va demanar també que finalitzi l´intrusisme de tantes fires que ofereixen menjar amb foodtrucks i de tants sopars i dinars populars, ja que perjudiquen també el negoci de l´hostaleria. No va demanar en aquest cas que els organitzadors siguin detinguts, ni tan sols que es prohibeixin aquestes activitats, però sí almenys que no es celebrin durant la temporada alta. La carta, tan llarga que s´ha d´arribar a la conclusió que Escudero s´ha portat bé aquest any, incloïa també la petició de més policia en els municipis turístics, del baixador del TAV a l´aeroport i de millor formació del personal que es dedica a l´hostaleria.

Temporada a la baixa

Pel que fa a la temporada turística que finalitza, Escudero va reconèixer que no ha complert les expectatives, si bé va reconèixer que «no estem tan malament». Més que el descens en l´ocupació, al cap de la patronal el preocupa «la baixada de la facturació», fet que atribueix a diversos factors, però sobretot a la recuperació de destinacions del Mediterrani que són competència de la Costa Brava.

Marta Felip, la secretària general del Departament d'Empresa i Coneixement, va pronunciar també unes paraules i va reconèixer cert alentiment del sector turístic «que no ens ha de dur a la depressió però sí a la reflexió». Inclús va contradir Escudero, quan va afirmar que el nombre de pernoctacions són inferiors, però que això no s'ha traduït en menors ingressos. «Hi ha molts indicadors que es contraposen a aquestes dades», va indicar. Entre ells, l'increment en el nombre de turistes de creuer o un augment de les altes a la Seguretat Social.

La Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines va celebrar ahir la 15a edició del Dia Mundial del Turisme a Masarac. Per cert, que el representant d´aquest ajuntament va lamentar que la majoria de restaurants de la comarca no ofereixen vi de l´Empordà.