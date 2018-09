Ripoll, faltat de llum per culpa de la impugnació d'un concurs

Hi ha rotondes i carrers de Ripoll que tenen mancances d'il·luminació per culpa del mal estat de l'enllumenat públic. La manca de llum s'ha notat més a partir de l'entrada de la tardor amb la consegüent reducció de l'horari de llum. El motiu és el retard en l'execució del projecte per a la renovació de l'enllumenat per causa d'una impugnació. L'adjudicació està pendent des del mes de maig perquè l'empresa que va quedar segona va impugnar el concurs.

Les mancances de llum van ser exposades per la regidora Carme Serrano (ERC), en el darrer ple. Serrano va enumerar els llocs, en els quals ella ha trobat a faltar llum i va demanar una solució temporal mentre no tingui lloc la renovació de l'enllumenat.

Carme Serrano va explicar que a la rotonda de la N-260 en direcció a Sant Joan de les Abadesses no es veu res, que fa falta més llum a la rotonda que dóna accés a la colònia Agafallops i al carrer Bac de la Mel, que manca il·luminació al camp de futbol de sorra en direcció a l'accés que va cap a la piscina i que a la plaça del Monestir hi ha llums que van a l'edifici però els llums de la plaça no van i, per tant, la plaça està fosca. Va demanar: «A veure si abans de fer el canvi de l'enllumenat públic podem arreglar això».

Va ser quan l'alcalde, Jordi Munell (PDeCAT) va recordar que l'empresa que va quedar en segon lloc va impugnar el concurs. En el concurs van participar 7 empreses. Va explicar que ara l'adjudicació està pendent del Departament d'Economia de la Generalitat dins de la comissió que avalua les impugnacions de concursos públics. La previsió de l'Ajuntament de Ripoll és que el Departament d'Economia dictamini en el termini d'un mes un guanyador del concurs. Munell va exposar la necessitat d'un veredicte ràpid «perquè hi ha subvencions que pengen».

En tot cas, va assenyalar que els regidors d'Hisenda i de Barris havien pres nota de les mancances i que farien les actuacions que calgués per a evitar la falta de llum. Fins i tot canviar llums encara que després s'hagin de treure poc temps després. La intenció de l'Ajuntament és substituir 2.500 lluminàries per llums de tecnologia LED. Ho farà sobre la base d'un contracte que preveu finançar la millora amb l'estalvi produït per la nova tecnologia. Un cop la contractació estigui feta, la renovació de l'enllumenat estarà acabada en menys d'un any.