El transfronterer s'integra al Fòrum Santé de l'Alta Cerdanya

L'hospital de la Cerdanya, en tant que ens de cotitularitat francesa, s'incorporarà aquesta tardor al Fòrum sectorial del Contrat Local de Santé de la Cerdanya i el Capcir, que és el programa homòleg al Pla de salut al costat nord de la frontera.

Un equip de l'hospital transfronterer participarà en la segona edició d'aquest fòrum, que se celebrarà el dijous 4 d'octubre als Angles amb la participació d'una trentena d'entitats, institucions i administracions relacionades amb la salut i la sanitat de l'Alta Cerdanya i el Capcir.

Amb aquesta integració, l'hospital pretén fer un pas més en la seva inclusió en la societat del costat nord de la frontera a partir de les persones que estan més en contacte amb el món de la sanitat i la salut.

D'aquesta manera, l'hospital podrà contactar directament amb, per exemple, els membres dels centres de medicina primària, les associacions que promouen l'esport, les que combaten les adiccions o els cossos d'emergències.



Un centenar de professionals

Al Forum Santé hi prendran part més de cent professionals, en més de 34 estands, i s'hi organitzaran set conferències i dotze tallers sobre salut. La jornada tindrà una incidència especial sobre els joves amb la visita dels estudiants de Secundària de l'Alta Cerdanya i el Capcir, zones que també són part de la circumscripció de l'hospital transfronterer.

La direcció de l'hospital ha previst participar en tres accions: una conferència sobre els serveis de salut transfronterers, un estand amb tota la informació del centre sanitari del Pla de Rigolisa i tallers, tant per a estudiants com per al públic en general, de suport vital bàsic en assistència cardiorespiratòria.

En aquest taller, els tècnics de l'hospital cerdà explicaran a la població francòfona l'ús dels desfibril·ladors. El centre té previst enviar als Angles un equip format principalment per personal de l'àrea d'urgències, així com algun càrrec de la direcció mèdica i d'infermeria.



Objectiu estratègic

Des de l'hospital han remarcat la importància de la participació en el Fòrum Santé pel que suposa com a via d'accés a la societat més implicada en la salut i la sanitat de l'Alta Cerdanya i el Capcir.

En aquest sentit, eixamplar la base d'usuaris del costat nord de la frontera, on cada pacient pot triar el seu metge de capçalera, continua sent un dels objectius estratègics de l'hospital de Cerdanya.

En la primera edició del fòrum, el centre puigcerdanès no hi va prendre part.