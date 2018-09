Girona baixa dels 7.000 naixements per primer cop en 15 anys

Les comarques gironines van registrar l'any passat 6.993 naixements, la xifra més baixa dels darrers quinze anys. Segons les dades de naixements de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), la demarcació no baixava de les 7.000 naixences des del 2003, quan van ser 7.002.

Amb 3.566 nens i 3.427 nenes l'any passat, les estadístiques del 2017 suposen una reducció del 2,5% respecte al 2016, quan van ser 6.715 les naixences i continuen la tendència a la baixa que s'ha anat veient de forma progressiva en la darrera dècada.

I és que el punt més alt de nadons nascuts a la província va ser el 2008, amb 9.326, i des de llavors no ha deixat de reduir-se, passant a 8.919 el 2009; 8.873 el 2010 o 9.873.

El descens més important es va registrar entre els anys 2012 i 2013, amb una diferència de 528 infants entre un any i l'altre, i des del 2013 i fins al 2016, la xifra es va mantenir entre els 7.400 i 7.500 infants.

Dels parts que hi va haver a la demarcació l'any passat, 6.719 van ser simples, en 150 casos van néixer dues criatures i també es va produir un part triple.

En relació al nombre de fills per dona, les comarques gironines, amb 1,51 infants de mitjana, se situen com la zona de Catalunya amb un índex conjuntural de fecunditat més alt.

Girona és, juntament amb Ponent, l'àmbit territorial del país on la maternitat és més jove, amb una edat mitjana de les parteres que no supera els 31,5 anys i una edat mitjana en donar a llum el primer fill de 30 anys.

Pel que fa als fills de mares amb nacionalitat estrangera, Girona i Ponent (amb un 34%) tenen els percentatges més alts segons les dades de l'Idescat, i per comarques, destaca l'Alt Empordà, amb un 40,3%.

Per grandària municipal, els municipis més petits tenen una menor proporció de naixements de mare estrangera. Dels majors de 20.000 habitants, Salt és la ciutat catalana que té el percentatge més alt (60,8%), seguida de Lloret de Mar (53%).



Marc perd el lideratge

Júlia i Martí es van situar el 2017 com els noms més posats a les comarques gironines, seguits per Martina i Jan, respectivament.

Per primera vegada des de l'any 2002, Marc no va ser el nom de nen més escollit pels pares de les comarques gironines, tot i que es manté en el podi, en tercera posició, amb 65 infants. L'encarregat de desbancar-lo del lideratge va ser Martí, amb setanta nadons, mentre que Jan continua en segon lloc, com el 2016, amb 67 criatures anomenades així.

Nil va ser el nom triat per 64 famílies el 2017, per davant d'Arnau (63), Pol (58), Àlex o Álex (52), Biel (51). Pau (47) i Aleix tanquen el top 10 masculí a la província, superant Mohamed (41), que l'any anterior ocupava la sisena posició del rànquing.

Pel que fa a les nenes, Júlia o Julia manté amb 74 nadons la primera posició de la llista de noms més freqüents, que encapçala des del 2007. Martina, amb qui l'any passat empatava com a nom més posat, se situa en segon lloc, amb 58 nenes, i el bronze és per Ona, amb 54.

La llista continua amb Emma (49), Laia (48), Abril (45), Aina (44), Arlet (42), Maria o María (42) i Sara (40).