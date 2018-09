L'alcalde de Celrà refusa la invitació de la Guàrdia Civil per celebrar el Pilar

L'alcalde de Celrà (Gironès) ha refusat la invitació que li ha fet arribar la Guàrdia Civil per celebrar la Festa del Pilar –la patrona del cos- i l'ha convidada a commemorar l'1-O. En una carta adreçada a la comandància de Girona, Dani Cornellà (CUP) recorda a la benemèrita que, des de fa set anys, el 12 d'octubre l'Ajuntament de Celrà obre les portes "amb tota normalitat". "Tal com vam acordar per ple, és una festa que no ens representa i per tant, treballarem". A l'escrit, Cornellà recorda que el dia del referèndum molts pobles "van patir la repressió de la Guàrdia Civil i la policia estatal pel sol fet de dipositar una papereta dins les urnes", i que no assistiran a cap acte on ells hi siguin. L'alcalde tanca la carta adjuntant-hi tota la programació d'actes que s'organitzen a Celrà amb motiu de l'1-O.

La Guàrdia Civil de Girona commemorarà la Festa del Pilar el 12 d'octubre a les onze del matí. Des de la comandància s'ha fet arribar una invitació a l'Ajuntament de Celrà, on es demana a l'alcalde que la faci extensiva "a tot el personal sota el seu càrrec que estigui interessat en assistir-hi".

L'alcalde de Celrà, però, ha refusat la invitació de totes totes. A l'escrit de resposta, Dani Cornellà recorda que "el proper 12 d'octubre, com en els darrers set anys, l'Ajuntament de Celrà obrirà les portes amb tota normalitat". "Tal com vam acordar, és una festa que no ens representa i, per tant, treballarem", hi afegeix.

Dani Cornellà recorda a la benemèrita que el ple del 18 de setembre del 2012 va aprovar una 'Declaració d'independència'. I que, precisament, en un dels apartats –dins el punt 8è- s'hi recollia, textualment, declarar "a efectes administratius, el dia 12 d'octubre com a dia laborable".

Dit això, l'alcalde de Celrà subratlla que, ara fa un any, durant el referèndum "molts pobles de Catalunya van patir la repressió (cops de puny, puntades de peu, cops de porra..." per part de la Guàrdia Civil i de la policia espanyola "pel sol fet de dipositar una papereta dins les urnes". A l'escrit, també subratlla que molts Ajuntaments "van patir destrosses en equipaments públics" i que "moltes persones estan patint la repressió pels informes" que van fer les cosses i forces de seguretat de l'Estat.

Dani Cornellà hi esmenta explícitament "els presos i les preses polítiques, els exiliats i exiliades polítiques, les persones multades o represaliades" i els nombrosos alcaldes i alcaldesses investigats. "I una llarga llista més d'injustícies constants", hi afegeix. "Per tot això, tampoc assistirem a cap acte amb la presència del cos de la Guàrdia Civil o la Policia Nacional", diu la carta.



Els convida a l'1-O

L'alcalde de Celrà també aprofita l'escrit, però, per convidar el subdelegat de l'Estat i el tinent coronel cap de la Guàrdia Civil de Girona a assistir als actes que es fan al poble per celebrar l'1-O. "I que facin extensiva aquesta invitació a tot el personal sota el seu càrrec", recull la carta, parafrasejant la fórmula de la benemèrita.

A continuació, Dani Cornellà els fa saber què s'ha organitzat. El dia 1, a les nou del matí, la lectura del manifest 'REPUBLIQUEM' davant l'Ajuntament (on el poble mostra el compromís amb la República Catalana). I a les set de la tarda, la inauguració de la plaça 1 d'octubre del 2017 (la que hi ha al costat del consistori).

El dia 3, la projecció d'un vídeo sobre la jornada del referèndum a Celrà i la possibilitat que els veïns puguin compartir vivències. I el divendres 5, la inauguració d'una exposició fotogràfica i la presentació d'una revista feta pel CDR del municipi.

L'alcalde tanca la carta amb la frase: "Llibertat presos polítics, llibertat preses polítiques! Visca la República Catalana!"