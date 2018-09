Metges de Catalunya denuncia una falta «alarmant» d'anestesiòlegs al Trueta

El sindicat Metges de Catalunya (MC) denuncia una «falta alarmant» d'anestesiòlegs a l'hospital Josep Trueta de Girona. L'organització sindical assegura que des de finals del 2017 l'hospital ha tingut vuit baixes d'especialistes en anestesiologia per diversos motius i la direcció no ha cobert les seves vacants; una «precarietat d'efectius» que «es podria agreujar en breu, ja que dos anestesiòlegs més han anunciat que abandonaran el centre en els pròxims mesos».

«Una vegada es facin efectives aquestes dues noves baixes, la plantilla d'anestesiòlegs es reduirà en gairebé un terç, passant de 33 a 23 professionals», segons el sindicat, que ha traslladat a la junta de personal i a la direcció de l'hospital la necessitat d'una «cobertura urgent» de les places vacants.

Des de l'hospital assenyalen que són sis els anestesiòlegs que «darrerament» han estat baixa al centre per «diversos motius» i «evidentment hi ha la voluntat de cobrir aquestes vacants». Avancen que ja està confirmada la incorporació d'un anestesiòleg al gener i dos més al maig, però que es continuen fent gestions «per tenir la plantilla d'anestesiòlegs necessària per fer front a l'increment d'activitat», ja que reconeixen que hi ha dificultats per contractar anestesiòlegs.

Ho atribueixen a l'alta demanda d'aquest perfil professional arreu del país «arran de l'increment sostingut de l'activitat quirúrgica i de procediments d'alta complexitat que requereixen la col·laboració d'aquests especialistes».



Formar més especialistes

«Essent conscients de la situació, i a banda de la recerca de professionals, des del centre s'estan fent altres accions, com ara la potenciació de la formació de residents d'aquesta especialitat en el Trueta», apunta el centre. Recalca que s'ha guanyat una plaça de resident més de l'especialitat, passant de dos a tres a l'any. «Actualment hi ha 10 MIR formant-se al servei amb la idea que la majoria puguin exercir com anestesiòlegs al Trueta quan acabin el període de formació», detallen.

Respecte al volum de professionals de què disposa, el centre indica que el 2016 el servei tenia una mitjana anual de 35 anestesiòlegs (entre facultatius i residents), el 2017 va ser de 38 i la d'enguany és 37.

Una de les queixes de Metges de Catalunya és que la situació «insostenible» del servei impacta en l'activitat del centre i que la falta de recursos humans «posa en dubte la capacitat de resposta de l'hospital per absorbir la programació quirúrgica ordinària i l'atenció de les urgències quirúrgiques diferides (no vitals, ni prioritàries)».

«La sobrecàrrega de treball per als anestesiòlegs comença a ser extenuant i no podem assumir l'activitat que fèiem quan teníem la plantilla completa», afirma Núria Estanyol, delegada d'MC al Trueta.

Afirma que el dèficit d'anestesiòlegs «suposa un increment notable del nombre de guàrdies assignades a cada facultatiu, amb la consegüent fatiga laboral», alhora que «comporta una reducció del nombre d'intervencions quirúrgiques programades i, per tant, un augment de les llistes d'espera».

Des del centre, però, rebaten aquesta afirmació assenyalant que fins al moment «s'ha pogut incrementar lleugerament l'activitat». Si l'any 2017 es van realitzar 11.265 intervencions, un 5,07%; enguany, indiquen, fins a 31 d'agost se n'havien fet 7.785, un 1,1% més que el mateix període de l'any anterior, prioritzant sempre els procediments més complexos de les diferents especialitats, en especial la cirurgia oncològica, la cirurgia cardíaca i els procediments garantits.

Al Trueta hi treballen 452 metges, dels quals 111 MIR, mentre que l'any passat hi havia 426 metges, dels quals 109 en formació.