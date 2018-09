Olot durà als tribunals el propietari d'un edifici en ruïnes del nucli antic

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, va anunciar en el ple d'anit que l'Ajuntament durà al jutjat el propietari de can Pollastre. Es tracta del propietari de l'edifici de la plaça Capdenmàs, al qual la pluja li va esfondrar la coberta i les runes van ensorrar el terra del pis situat sota la teulada.

Els fets van passar la nit del 10 juny i uns dies després l'Ajuntament va posar 2 multes per un valor total de 180.000 ? al propietari. Fa poc el propietari es va declarar insolvent i ara l'alcalde ha anunciat que l'Ajuntament el portarà als tribunals i que es planteja la possibilitat de demanar responsabilitats a la persona que va vendre l'edifici a l'actual posseïdor. L'actual propietari ha ofert l'edifici a l'Ajuntament, però la Corporació l'ha rebutjat perquè vol que assumeixi les responsabilitats.

Corominas va explicar que entre l'allotjament dels veïns dels edificis adjacents i afermar can Pollastre, l'Ajuntament ja ha gastat 60.000 euros en les conseqüències de l'esfondrament. En concret, van haver de pagar l'estada de 9 veïns desallotjats, van haver d'assegurar l'edifici i paguen un servei jurídic extern. Els seixanta mil euros es sumen als 180.000 euros de les multes.

L'alcalde va estar sever amb el propietari insolvent de cal Pollastre, que, segons ell, estava avisat del que podria passar, tot advertint-lo «que procuri no tenir mai res perquè quan tingui alguna cosa, allà estarà l'Ajuntament d'Olot». Sobre el propietari anterior va dir que també estava avisat i que si l'Ajuntament emprèn accions legals contra ell guanyarà.

Poc després de l'esfondrament del sostre de can Pollastre, l'alcalde va enviar 15 cartes a propietaris d'edificis del nucli antic i ahir va anunciar que dos han decidit ensorrar els immobles. Va recordar que en els solars han d'elevar edificis de nova planta. Va precisar que es tracta de pisos propietats de bancs i que un dels ensorraments començarà la setmana vinent. Corominas va anunciar que negocia promocions d'habitatges socials amb la Sareb i l'Incasol. Va anunciar un acord pròxim amb la Sareb per posar al mercat un paquet important de pisos de lloguer social i va preveure un acord amb l'Incasol per fer pisos de lloguer social fora del nucli antic.