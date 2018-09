El raper acusat d'abusar de cinc menors a Olot admet al jutge haver-hi tingut relacions

El cas del raper acusat d'haver abusat sexualment de cinc menors a Olot continua el seu curs. Després que la seva defensa presentés un recurs contra la interlocutòria de presó -quedant aquesta desestimada-, l'advocat del jove olotí ha decidit interposar un recurs d'apel·lació a l'Audiència Provincial de Girona, que serà l'encarregada de pronunciar-se sobre el tema durant les pròximes setmanes. Paral·lelament, a més de l'acusació de la fiscalia també s'ha afegit una acusació particular per part d'una de les víctimes. Aquesta serà exercida pel despatx Salellas advocats.

El raper està en presó provisional des de fa poc més d'un mes, acusat d'un delicte d'abús sexual amb penetració a menor de 16 anys, un altre d'exhibicionisme i un tercer contra la salut pública. El cas va saltar el 17 d'agost quan es va presentar una denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra d'Olot, en què la família d'una de les nenes relatava els fets.

A partir d'aquí, la Unitat d'Investigació dels Mossos va anar estudiant el cas. En total, van declarar fins a deu persones davant de la policia i es van intervenir dos telèfons del jove així com material informàtic. Després de parlar amb les víctimes, els familiars i de l'anàlisi de converses que havien tingut a les xarxes amb el presumpte delinqüent, van concloure que hi havia cinc casos. Les nenes -amb edats compreses entre els 11 i els 14 anys- haurien conegut el jove a través de les xarxes socials i el presumpte agressor les hauria enganyat amb l'objectiu d'aprofitar-se sexualment d'elles. Sobretot, buscava nenes sense experiència prèvia i els feia creure que seria el seu xicot. Aquestes quedaven enlluernades per falses promeses com ara que formarien part d'un dels seus videoclips i es farien famoses.



«Maduresa suficient»

En la declaració que va fer l'investigat a l'agost, va acceptar que «havia mantingut relacions sexuals amb les víctimes», tot i que va apuntar que en cap cas «les havia forçat» i que havien estat elles «qui li havien demanat». També va confirmar que contactava amb aquestes noies a través d'Instagram i que amb alguna ho havia fet per Whatsapp. Pel que fa a les edats, l'acusat va dir que «pensava que les víctimes tenien «la maduresa suficient per mantenir l'acte» i que, en algun dels casos, la noia en qüestió li havia fet creure que tenia més anys dels que realment tenia en aquell moment.