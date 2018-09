Ryanair cancel·la quatre rutes des de l'aeroport de Girona però la vaga no crea complicacions a la terminal

L'aerolínia de baix cost Ryanair ha cancel·lat quatre rutes des de l'aeroport de Girona per la vaga de personal de cabina que afecta diversos països europeus. En concret, són les que enllacen Vilobí d'Onyar amb les terminals de Brussel·les-Charleroi, Kaunas (Lituània), Düsseldorf-Weeze i la londinenca de Luton. Les cancel·lacions, però, no creen problemes a l'aeroport gironí. I és que la majoria de passatgers, després de rebre el mail de la companyia, ja han canviat el bitllet per Internet o bé han demanat que se'ls reemborsi. Alguns d'ells, però, bé perquè no havien vist els correus o perquè preferien parlar de tu a tu amb la companyia, sí que es trobaven a l'aeroport aquest matí. Entre aquests, una parella alemanya, l'Alexander i l'Elena van den Kemp, que passaran el cap de setmana aquí per anar dilluns cap a Düsseldorf amb vol directe.