Sensibilitzaran els comerços de proximitat dels riscos de vendre alcohol als menors

n L´Agència de Salut Pública de Catalunya i els Mossos d´Esquadra estan implantant a Girona un programa per conscienciar el comerç de proximitat dels riscos de vendre alcohol als joves. La iniciativa, impulsada conjuntament per la Subdirecció General de Drogodependències i els Mossos d'Esquadra, s´anomena «Si ets menor: sense alcohol».

El projecte, que ja s'ha implementat a onze municipis catalans, entre ells Platja d´Aro i Sant Feliu de Guíxols, vol que els comerciants facin d'agents educadors i preventius per reduir el consum de begudes alcohòliques entre els menors d´edat.

I és que segons l'últim informe de l'Enquesta estatal sobre l'ús de drogues en ensenyaments secundaris de 2016, a Catalunya l'alcohol és la substància més consumida entre els joves de 14 i 18 anys, seguida a distància pel tabac i el cànnabis.

Els nois i noies d'entre 14 i 17 anys responen que els llocs on habitualment aconsegueixen begudes alcohòliques són els comerços de proximitat. En un 33,8% dels casos, en supermercats; el 31,6%, en bars o pubs i el 24,6% en discoteques.

Una pràctica alternativa a la compra directa consisteix en aconseguir que una persona major d'edat els faciliti la beguda. Segons l'enquesta, ho fan un 24% dels joves de 15 anys, un 38% dels de 16 anys i un 44% dels de 17 anys.

Amb l'objectiu de sensibilitzar els comerços de proximitat i els supermercats dels problemes que el consum d'alcohol comporta per a la salut dels adolescents, s'ha engegat aquest programa, que a l´estiu es va posar en marxa als dos municipis baix-empordanesos i que ara també s'implantarà a la ciutat de Girona, abans de les Fires de Sant Narcís.

«El programa es porta a terme des de les comissaries de Girona i Sant Feliu de Guíxols, de manera conjunta, amb els agents implicats, i suposa un reforç de les iniciatives municipals que ja s'estaven fent en aquesta línia», recorden des del Departament de Salut.

L'objectiu és que els comerciants facin d'agents educadors i preventius, en compliment de la Llei 20/1985, que estableix que «ni en els establiments de venda i de consum de begudes alcohòliques ni en altres llocs públics, no és permès vendre ni subministrar cap mena de beguda alcohòlica als menors de divuit anys».

Els agents de seguretat ciutadana informen de la normativa i l'impacte del consum d'alcohol entre els joves i faciliten eines per gestionar la negativa a la venda de beguda a menors. També distribueixen materials de sensibilització com pòsters o fulletons perquè es pengin en espais visibles dels locals.

El pla vol incidir en la percepció d´accessibilitat i de la disponibilitat a la compra de begudes alcohòliques dels menors a través de les estratègies de Law Enforcement, que busquen el compromís de la comunitat en el compliment de la normativa com a element de convivència i defensa del dret a la salut, i la construcció d´entorns facilitadors de comportaments ­saludables.