Sis menors tornen a passar la nit a la comissaria dels Mossos de Girona

Un total de sis menors estrangers no acompanyats van tornar a passar la nit de dimecres a dijous a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Girona, a Vista Alegre, davant la negativa d'acollir-los per part del centre de menors. Així ho han relatat fonts consultades del sindicat de Mossos SAP-FEPOL, que han assegurat que els agents es veuen obligats a carregar amb «una responsabilitat» que no els pertoca assumir. En tot cas, a darrera hora d´ahir els menors van acabar sent traslladats al centre.

Segons el sindicat, els fets més recents van tenir lloc la nit del dijous, quan al voltant de les dues de la matinada van arribar dos menors estrangers a la comissaria de Vista Alegre. Els agents -després d'identificar-los- van procedir a traslladar-los al centre de menors però, un cop allà, els seus treballadors es van negar a recollir-los al·legant que «no disposaven de suficients places». Va ser llavors quan els Mossos van identificar els responsables, van obrir una acta i van tornar cap a la comissaria amb dos els menors.

Segona conversa «pujada de to»

Un cop allà, es van adonar que n'havien arribat dos més, i ja n'eren quatre que havien de passar la nit allà. Dos agents diferents van seguir el mateix protocol que en el primer dels casos, però en arribar al centre amb els dos menors acabats d'arribar van obtenir la mateixa resposta per part de dos responsables diferents. Des de SAP-FEPOL apunten que, en aquesta ocasió, la conversa ja va ser «més pujada de to» i que els interlocutors del centre no es van voler identificar. Tornant per segona vegada cap a la comissaria, n´hi van trobar dos més, acabant, doncs, la nit amb un total de sis menors d´origen estranger no acompanyats dormint a les dependències policials gironines.

Les mateixes fonts del sindicat han explicat que aquesta situació només podia ser entesa com una «il·legalitat» per part del centre de menors, ja que fa només uns dies la Generalitat de Catalunya els va fer arribar una notificació amb unes directrius clares d'acollir per ordre policial joves migrants sense referents familiars. A la nota que van rebre les entitats, hi deia que «totes les persones menors que els agents traslladin als centres hauran de ser acollides», i també s´indicava que s'havia de procurar «la reubicació de les mateixes amb la màxima celeritat possible».

Gestionats per la policia

Des dels Mossos també consideren que el fet que els agents acullin els menors pot suposar una «victimització» per als mateixos, ja que no és agradable que hagi de ser la policia qui gestioni la seva arribada. «Aquests nens i nenes no estan detinguts, sinó que resten a l´espera de poder anar a algun dels centres», han apuntat. Des del sindicat també han advertit que s´han trobat situacions -amb casos a la ciutat de Barcelona - en què els joves migrants han arribat malalts, un fet que els preocupa, ja que no saben quin control sanitari previ han tingut. Pel que fa als nous equipaments que s´han de posar en marxa aviat, tal com va apuntar la Direcció General d´Atenció a la Infància i l´Adolescència, la SAP-FEPOL ha assegurat que «no en sap res» i, en el cas de les comarques gironines, no tenen constància de quina podria ser la seva ubicació.