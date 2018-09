Treballadors de la Generalitat a Girona dipositen en urnes arguments a favor de la independència per commemorar l'1-O

L'Assemblea de treballadors i treballadores per a la Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC) a Girona ha dipositat en dues urnes arguments a favor de la independència de Catalunya. En la concentració que es fa cada divendres davant la seu de la Generalitat, els empleats han volgut commemorar el referèndum de l'1 d'octubre emulant una votació però amb raons per defensar la República catalana. "Perquè som una nació amb més de mil anys d'història", "perquè després d'una llarga lluita ens ho mereixem com ningú" o "per modernitzar definitivament l'administració de justícia i treure-la del segle XIX", entre les inscripcions a les paperetes que han posat a les urnes. L'acte ha acabat amb el cant dels Segadors i reclamant l'alliberament dels polítics presos.