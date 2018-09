El turisme no hoteler cau a Girona un 10% a l'agost

Els allotjaments turístics no hotelers de les comarques de Girona van perdre el passat mes d'agost un 10% de pernoctacions respecte a l'agost de 2017. Una caiguda important, ja que al conjunt d'Espanya aquests establiments van tenir pèrdues de només el 2,4% de mitjana, segons les dades donades a conèixer ahir per l'INE.

El sector que va assolir uns pitjors resultats va ser el dels apartaments de lloguer. Les 749.279 pernoctacions que van aconseguir, suposen un descens del 20% respecte a un any abans. Per la seva banda, els càmpings gironins van suportar un descens del 7,5%, arribant a les 2.638.744 pernoctacions. En canvi, les cases de turisme rural van ser les úniques que van millorar resultats respecte a l'agost de 2017: les 133.820 nits venudes suposen un increment del 5,2%. Tant en el cas dels que perden com en el del que guanya, no hi ha diferència substancial entre el comportament dels clients nacionals i estrangers.



Zones més turístiques d'Europa

D'altra banda, les comunitats autònomes de les Canàries, Catalunya i Illes Balears van ser el 2016 tres de les cinc regions de la Unió Europea (UE) amb més pernoctacions hoteleres, va informar ahir l'oficina europea d'estadística Eurostat. Amb 102,7 milions de pernoctacions durant 2016, l'arxipèlag canari va ser la regió europea que va registrar un major nombre de nits d'hotel contractades.

Catalunya s'emporta la medalla de plata sobre nits d'hotel el 2016 amb 79,8 milions, i Balears tanca la llista de les cinc regions europees més populars sobre pernoctacions en aquests establiments, amb 69,9 milions. En tercer lloc es va situar la regió costanera de Jadranska Hrvatska, a Croàcia, amb 74,2 milions de nits.