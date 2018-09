Empresaris volen que es fixi data per al baixador del TAV

El Grup Impuls per Girona (GiG), lobby empresarial integrat per les cambres de comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, les patronals FOEG i Pimec i el Fòrum Carlemany, reclama al Ministeri de Foment que fixi una data per a l'inici de les obres del baixador del TAV a l'Aeroport de Girona-Costa Brava. En un comunicat, el GiG qualifica aquesta infraestructura, inclosa en l'agenda catalana del corredor mediterrani –que el Govern espanyol es compromet a tenir acabat el 2021, segons va dir el ministre José Luis Ábalos, dijous, a Barcelona–, de «vital» perquè «podria potenciar l'aeroport i el transport de viatgers a la demarcació». El GiG es remet a «les bondats» d'un estudi encarregat per la Generalitat que estima que la demanda de la nova estació seria d'uns 950.000 passatgers anuals, dels quals 726.000 provindrien directament de l'aeroport. La resta serien clients de l'alta velocitat que agafarien o baixarien del tren en l'estació.

Els empresaris del GiG no entenen «els dubtes del nou Govern de l'Estat» sobre el projecte i recorden que «la Generalitat, per inacció del Govern espanyol, ja havia acceptat sufragar l'obra en la seva totalitat». I afegeixen: «ja fa més de tres anys que es va anunciar un acord pel baixador, però l'Estat tampoc no va realitzar els tràmits necessaris per tal de poder-lo executar». Per tot això, diuen, «exigim una data per l'inici de les obres i menys promeses de futur sense concreció (l'anuncia que el baixador es faria el va fer al febrer el govern del PP)», més quan «es tracta d'un projecte que rep el suport del conjunt dels actors econòmics gironins i que reportarà indubtables beneficis per al conjunt de la societat catalana».

Aquesta afirmació, però, no la comparteixen els autors de la ponència La millora institucional en el procés de selecció i avaluació dels projectes d'infraestructures, els acadèmics de la Universitat de Barcelona Daniel Albalate, Germà Bel, Xavier Fageda i Albert Gragera, que la van defensar en el tercer Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya, organitzat pel Col·legi d'Economistes, celebrat al maig a Barcelona; consideren que el baixador del TAV és «un dels processos més absurds de la planificació d'una infraestructura en el nostre país». «per a la gran majoria d'usuaris de l'aeroport agafar l'alta velocitat al baixador voldrà dir trigar més temps a arribar a Barcelona que amb l'autobús», sostenen.