Escolarització dels menors immigrants no acompanyats

Els centres de Girona escolaritzen menors de 16 anys que arriben sols i que, des de fa setmanes, desborden la Direcció General de la Infància i l'Adolescència. El conseller d'Ensenyament va confirmar que l'acollida es fa a Girona igual que a tot Catalunya, però no va donar detalls. «Una de les característiques de la Llei de protecció del menor és la discreció sobre la seva residència», va explicar Bargalló, així com que «l'arribada de menors no acompanyats aquest estiu, i encara ara, ha estat superior a altres anys». Una situació de la qual va dir que «el Govern de la Generalitat, a partir del Departament de Treball, se'n fa càrrec»; «ens veiem obligats per la legislació internacional i per la pròpia, però més per la nostra obligació de solidaritat humana», va remarcar.

D'altra banda, el Síndic de Greuges va manifestar ahir que veu «maltractament institucional en l'acolliment» d'aquests menors desemparats, pel que va demanar un canvi estructural i la corresponsabilització de totes les administracions.