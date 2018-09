Jet2.com es queda a Girona

Al llarg de l'any en curs, la companyia aèria britànica Jet2.com ja ha dut 173.000 turistes a la Costa Brava, va explicar dijous, en una trobada del Club d'Economia de Lloret de Mar, la directora regional de contractació de Jet2 Holidays, matriu de l'operador aeri Jet2.com, Andrea MacConnel. La directiva va confirmar que Jet2.com mantindrà els 22 vols setmanals que ofereix des de l'aeroport de Girona Costa-Brava, on és la segona línia aèria en trànsit de passatgers, només superada pel gegant irlandès Ryanair. En aquest context, MacConnel va assenyalar que, en comparació amb el 2017, Jet2 Holidays ha venut un 11% més de paquets turístics a clients britànics que passen les vacances a la costa de Girona (segons dades del Club d'Economia, el turisme procedent del Regne Unit ha crescut un 2% a la Costa Brava aquest any). «Espanya és la nostra prioritat principal, representa el 65% del nostres negoci i continuarem apostant pel turisme en aquest país», recordava la responsable de contractació de Jet2 Holidays. En la mateixa línia s'expressava Steve Heapy, conseller delegat de Jet2 i Jet2 Holidays: «Espanya sempre ha estat un dels destins favorits per als britànics», deia. Jet2.com pertany a Dart Group PLC (societat d'inversions amb seu a Leeds) especialitzada a dur turistes de les illes Britàniques a «més de 50 destinacions urbanes, de sol i platja i d'esquí», entre les quals s'hi compta, des del 20 de maig de 2016, Girona. En els inicis operava a l'aeroport de Vilobí d'Onyar set vols setmanals que unien la província amb Manchester, Newcastle i Glasgow. De la seva banda, el Club d'Economia de Lloret va ser fundat l'any 1989 amb la voluntat de convertir-se en un «fòrum d'estudi i debat» que contribuís al «desenvolupament econòmic de la població». Presideix l'entitat Cristina Cabañas, directora de la cadena hoteler Guitart Hotels, que té vuit establiments a la Costa Brava, sis dels quals a Lloret.