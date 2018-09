L'alcalde de Riudarenes afirma que el consistori paga al dia els proveïdors

L'alcalde de Riudarenes, Jordi Gironès (AiR), assegura que, a «data d'avui [ahir per al lector]» l'Ajuntament «no deu ni un euro» als proveïdors que contracta i afirma que els 225.424 euros en factures pendents comptabilitzades pel Ministeri d'Hisenda al tancament de l'any 2017 «no són reals». En declaracions a Diari de Girona, Gironès afirmava ahir que aquesta quantitat figura en la documentació de què disposa el Govern espanyol per una qüestió tènica comptable. Poc abans del final de l'exercici, assenyalava l'alcalde, el trencament d'una canonada d'aigua a la urbanització de Can Fornaca va obligar al consisitori a efectuar una despesa no prevista i que, formalment, no podia sufragar-se en els comptes del 2017. «D'aquí aquests 225.000 euros, que, d'altra banda, estaven pagats abans que tanqués l'any», precisa Gironès. El batlle assegura que «l'Ajuntament està al dia de pagament amb els proveïdors» i que «fins i tot» paga les factures «per sota del termini que marca la llei». En aquesta línia, Gironès subratlla que l'equip de govern ha fet un gran esforç per reduir l'endeutament: el 2015, el deute viu del consistori ascendia a 2,49 milions d'euros, segons Hisenda; al tancament del 2017 la xifra es va reduir fins als 1,98 milions.