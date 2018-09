La UdG recuperarà nutrients de l'aigua residual per fer fertilitzants d'alt valor afegit

Un projecte de la Universitat de Girona recuperarà els nutrients d'aigües residuals i els transformarà en fertilitzants d'alt valor afegit. La iniciativa, anomenada DigesTake, la desenvolua un consorci liderat pel grup de recerca Lequia de la UdG, integrat per deu universitats, empreses i centres tecnològics de tot Catalunya.

Cada cop més, les depuradores, a més d'eliminar contaminants, regeneraran l'aigua residual per tornar-la a usar i es recuperaran els nutrients que arrossega per transformar-los en fertilitzants, biocombustibles o compostos per a la indústria química i farmacèutica.

Un consorci liderat per la UdG es centrarà en la digestió anaeròbia dels fangs de depuradores urbanes.Aquest procés, necessari per evitar la proliferació de bacteris infecciosos i males olors, genera tres corrents: una fase sòlida, amb el fang estabilitzat; una fase gas, formada per una mescla de diòxid de carboni i metà; i una fase líquida o digestat amb un alt contingut de nutrients com carboni, nitrogen, fòsfor i potassi que poden ser aprofitats per obtenir fertilitzants.

El DigesTake (Recuperació i valorització de recursos de digestats urbans en el marc de l'economia circular) investigarà la recuperació i valorització de recursos tant de l'efluent líquid com del gasós, i també es duran a terme activitats de recerca transversals, com ara el desenvolupament d'un nou sistema de sensors per monitoritzar la concentració dels compostos de fòsfor, o l'avaluació econòmica i ambiental de totes les tecnologies investigades.

El projecte té un pressupost de 2,1 milions d'euros i s'executarà durant tres anys i mig, al llarg dels quals es realitzaran experiments a escala laboratori i a les plantes pilot.

Hi haurà col·laboració público-privada i entre els participants de la iniciativa hi ha científics de la Universitat de Barcelona i la Politècnica de Catalunya, l'Agència Catalana de l'Aigua o el Consell Comarcal del Pla de l'Estany, entre d'altres.