La Universitat de Girona insta els professors a fer vaga l'1 d'octubre

El rectorat de la Universitat de Girona (UdG) va emetre ahir un comunicat en què convidava els professors a unir-se a la vaga convocada per la plataforma Universitats per la República del proper dilluns, 1 d'octubre, un dels actes per commemorar la celebració del referèndum d'ara fa un any. La voluntat també circula als instituts i a les escoles. Per altra banda, en la concentració que es fa cada divendres davant la seu de la Generalitat a Girona, l'Assemblea de treballadors i treballadores per a la Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC) a Girona va col·locar ahir dues urnes on es podien dipositar arguments en defensa de la independència.

El rectorat de la Universitat de Girona va emetre ahir un comunicat amb relació a la convocatòria de vaga d'estudiants per l'1 d'octubre dirigida sobretot als professors del centre: «Es demana al professorat que durant la jornada de vaga no es realitzin activitats avaluables o d'assistència obligatòria». Tot i això, també puntualitza que per garantir el dret d'estudi i treball, les instal·lacions acadèmiques romandran obertes.

La voluntat de fer vaga també circula a les escoles i instituts, on es creu que hi haurà pares que no portaran els seus fills a classe amb motiu de la mobilització. Via whatsapp es difon un «Justificant de no assistència el proper dia 1 d'octubre» on els pares han de signar conforme el seu fill no assistirà a l'aula. El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, va deixar clar ahir a Girona que el seu Departament respectarà la decisió dels pares de l'alumnat d'Infantil i Primària que dilluns vinent decideixin no portar els seus fills a classe. Bargalló va explicar que «l'1 d'octubre és un dia lectiu», en el qual es faran les activitats que decideixi la direcció del centre i va remarcar que «nosaltres no tenim res a dir sobre el que pugui designar la direcció o el consell escolar d'un centre sobre com desenvolupar l'activitat lectiva d'aquell dia». Respecte a l'educació Infantil i Primària, el conseller va dir que si hi ha famílies que decideixen no portar els seus fills a l'escola, és una decisió que «forma part de la responsabilitat de la tutoria legal dels pares i mares respecte dels seus fills».



«Per un dia, no actuarem»

En canvi, va matisar, «si fos absentisme sí que hauríem d'actuar, però per un dia ni actuarem ni hem actuat mai». Pel que fa a Secundària, el conseller va recordar que aquí entra en joc «una altra normativa, segons la qual els alumnes tenen dret a vaga si ho comuniquen prèviament i els pares ho autoritzen». En definitiva, Bargalló va concloure que «l'1 d'octubre el Departament garantirà la normalitat».