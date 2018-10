L'1 d'octubre a Girona: tots els actes previstos als municipis gironins

Avui fa un any de la celebració del referèndum de l´1-O i molts municipis gironins, sobretot aquells on hi va haver càrregues policials per impedir la votació, celebren actes per recordar els fets. Els actes no s´acabaran aquest dilluns, ja que el diumenge vinent s´ha organitzat una cadena humana per unir les poblacions de Sant Julià de Ramis i Aiguaviva. Avui a la tarda, també s´ha previst una manifestació a Barcelona que anirà des de la Plaça Catalunya fins al Parlament, per exigir a les institucions i als partits que facin efectiu el mandat de l´1 d´octubre. Aquests són els municipis que avui 1 d´octubre han organitzat algun acte:

Girona

- Concentració a les 12 del migdia a la plaça 1 d´octubre

- A les 7 de la tarda, davant la subdelegació del govern

- A les 12 h, Concentració davant el rectorat de la UdG i posterior manifestació en una jornada on s´ha convocat una vaga universitària

- A les 8 del vespre a l´Auditori de Girona hi haurà l´estrena del documental "21 fortaleses: l´1 d´octubre a Girona" realitzat gràcies a les aportacions de 210 persones i institucions a través d´un micromecentatge. A continuació i en el mateix Auditori hi haurà un concert d´Ovidi4.

- Exposició fotogràfica 1-O al Centre Cultural la Mercè

Sant Julià de Ramis

- A les 7:30 h, concentració a la plaça U d´octubre amb xocolata i coca

- A les 8:30, pintada d´un grafiti a la façana del pavelló per recordar l´1-O

- A les 9:03, Salvees d´honor en reconeixement a les víctimes de les càrregues policial, construcció d´un castell per part dels Marrecs de Salt i lectura del manifest

- A les 9:30, Constitució de la Mesa Electoral i inici de la votació. Seguidament, acte institucional amb l´assistència del Govern de la Generalitat

- A partir de les 10: escriptura de cartes per als líders indenpendentistes a la presó i l´estranger

- A les 12 h, exposicions del pintor José Luis Terraza i del fotògraf Toni Ferragut

- A les 14 h, Arrossada popular

- A les 16 h, xerrada col·loqui amb l´antropòleg Manuel Delgado

- A partir de les 18 h, actuacions musicals

Aiguaviva

- Exposició Fotogràfica 1-O al Centre Polivalent Ajuntament d'Aiguaviva

- A les 18:30, cstanyada popular a la Pl. U d'Octubre d'Aiguaviva



Begur

- A les 12 del migdia, davant de l´Ajuntament, tindrà lloc la concentració i lectura de manifest. Seguidament, descobriment d´una placa commemorativa de l´1-O a les Escoles Velles de Begur.

Cornellà de Terri

A les 8 del vespre, davant de l´Ajuntament, bateig de la plaça U d´octubre

Banyoles

A les 7 del vespre, entre la carretera de Camós i l´institut Pla de l´Estany, inauguració del parc U d´Octubre.

La Bisbal d´Empordà

- A les 18.30 h amb una concentració al Silus. Des d´allà on començarà una marxa d´homenatge per tots els col·legis electorals.

- A les 20h es farà l´acte de bateig del nou carrer 1 d´octubre

- A les 20:30, concert a les Escoles Velles a càrrec del cantautor l´Espiadimonis. La vetllada culminarà amb un sopar de carmanyola.

Figueres

A Figueres es projectarà un documental sobre l´1-O, es descobrirà una placa commemorativa amb el nom d'1 d'Octubre, hi haurà parlaments i una actuació musical de la cantautora Rusó Sala. Tot es farà a la plaça de l´Institut Ramon Muntaner a partir de les 20h.

Llagostera

- A les 7 de la tarda, a l´església parroquial, tindrà lloc una missa on es pregarà per la pau, la justícia i la llibertat.

- A les 8 del vespre, a la plaça Catalunya es farà lectura d´un manifest i es projectarà un vídeo amb imatges de la celebració del referèndum a Llagostera.

Olot

A partir de les 19:30, inauguració de plaça de l´U d´octubre, al costat del Firal Petit. Durant l´acte hi haurà parlaments, diferents projeccions i es preveu la lectura d´un manifest.

Porqueres

- A les 7 de la tarda, al Centre Cívic, Commemoració 1 d´octubre, exposició «Octubre Catalunya» de Miquel Samaniego.

- Crònica del referèndum a Porqueres.

- Inauguració de la plaça 1 d´octubre.

Ripoll

A 2/4 de 7 del vespre, davant de la biblioteca Lambert Mata, inauguració de la plaça de l´U d´octubre

Santa Coloma de Farners

L´Ajuntament de Santa Coloma de Farners celebrarà un ple extraordinari urgent a les 20h amb un únic punt: una moció amb motiu el primer aniversari de l´1 d´octubre.

Torroella de Montgrí

- A les 19:30, concentració a la plaça de la Vila i manifestació

- A les 20:30 celebració d´un referèndum preguntant si s´ha de canviar el nom de la plaça d´Espanya pel de plaça de l´1 d´octubre

- A les 21:30, sopar de caramanyola i xefla davant el Convent dels Agustins