El mercat del dilluns d'Olot tornarà al Firal aquest dilluns

El mercat del dilluns de la verdura, la fruita i el planter tornarà al Firal el pròxim dilluns dia 1 d'octubre després d'haver estat uns 16 mesos a la plaça Balmes per causa de les obres de remodelació del Firal.

El regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda (PDeCAT-DC), ha explicat: «Hem informat tots els marxants de la ubicació, els hem lliurat també la tela protectora per al terra i els ubicarem en el nou espai».

Ha afegit: «Els demanem paciència perquè serà el primer dia i haurem de reajustar les parades». De les 123 parades i més de 1.000 metres lineals d'oferta que actualment formen part del mercat setmanal d'Olot, els marxants d'alimentació i planter en representen el 41% i arran de les obres de remodelació del passeig d'en Blay, des del 19 de juny del 2017 les 48 parades s'havien traslladat a la plaça Balmes i carrers adjacents (Berga i Boada, Francesc Montsalvatge, Ramon Guillamet i Bernat Vilar), juntament amb algunes parades de roba i complements que es van situar al carrer Bolòs.

La millora del Firal ha estat aprofitada per l'Ajuntament per introduir millores en les parades. Les parades s'han agrupat per producte de venda. Les que venen planter se situaran al principi del passeig, les de venda de fruita i verdura de producció pròpia o ecològica es trobaran al centre i la resta s'ubicaran al capdamunt del passeig i a la zona sud.

Les parades més grans i que arriben al mercat amb vehicles més llargs i pesants se situaran al Firal Petit i als laterals del passeig.

Segons ha explicat el regidor Estanis Vayreda, la incògnita és com la nova distribució de les parades afectarà la mobilitat dels compradors. Vayreda ha explicat que la incògnita es resoldrà dilluns i, segons com vagi, tornaran a fer canvis en la ubicació de les parades.

L'Ajuntament ha previst suficient espai al darrere de cada parada per tal que els marxants puguin disposar amb comoditat les mercaderies de venda.

La idea és evitar que hi hagi vehicles estacionats darrere de les parades i facilitar la circulació dels compradors per totes les zones del mercat, així com crear un passadís central de més de dos metres d'ample per a la circulació còmoda dels compradors.

La zona del mercat esdevindrà per a ús exclusiu dels vianants durant l'horari del mercat (de 9 a 14 hores).

L'Ajuntament ha marcat terminis als marxants perquè homogeneïtzin la imatge del mercat i potenciïn el seu atractiu. Han de treure carpes, tendals i plàstics i fer les parades sobre les directrius marcades pel consistori.