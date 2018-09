Olot inicia la compra del Montsacopa amb l'expropiació de dues finques

L'Ajuntament d'Olot en el seu darrer ple va aprovar per unanimitat l'expropiació acordada de dues finques del volcà Montsacopa. L'alcalde, Josep Maria Corominas (PDeCAT), va explicar que el motiu de la compra és la intenció de l'Ajuntament d'obtenir la totalitat de la propietat del volcà. «Per això quan tenim oportunitats, les aprofitem», va dir. Corominas va apuntar que l'Ajuntament és propietari d'un percentatge molt petit de la muntanya, la qual, en la seva major part, pertany a dos propietaris.

Es tracta de dos terrenys: un de 14.200 metres quadrats i l'altre de 6.800, i estan situats a la part del volcà que dona al sud i que queda damunt de l'institut Montsacopa. El valor dels terrenys és de 21.000 euros, un euro per cada metre quadrat.

El batlle olotí va explicar que, des de fa temps, l'Ajuntament negocia la compra de les dues propietats més importants del volcà. Això no obstant, no ha aconseguit culminar cap operació de compra. Segons l'alcalde, els motius no són econòmics, sinó que són sentimentals.

En tot cas, el volcà Montsacopa està declarat reserva natural del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i els propietaris dels terrenys no poden fer res a les seves finques sense permís del Parc Natural.

Aquesta situació va ser tinguda en compte en la intervenció de la portaveu d'ERC, Anna Barnadas. «Aquests terrenys estan dins de la reserva integral i els propietaris no tenen res a poder-hi fer, per això és lògic que, amb una bona oferta de l'Ajuntament, els venguin», va dir.

Barnadas va demanar una modificació del Pla General «perquè els terrenys de la falda del volcà que ara són urbanitzables es converteixin en no urbanitzables i així els poguéssim cedir per a patrimoni del Parc Natural».



Treballar en els tres volcans

La regidora republicana va demanar que l'Ajuntament faci el possible per obtenir la propietat dels tres cons volcànics que envolten la ciutat: Montolivet, Montsacopa i la Garrinada. Segons va observar, «L'Ajuntament ha de mirar cap a la Garrinada i fer que sigui d'ús públic».

L'alcalde li va respondre que l'Ajuntament fa temps que va darrere la Garrinada però, segons ell, la propietat del volcà està dins d'un litigi.

En tot cas, Corominas es va mostrar optimista pel que fa a la possibilitat que en un termini breu de temps Olot obtingui la propietat de la Garrinada i de bona part del Montsacopa.

L'obtenció de la propietat dels volcans és un objectiu compartit per tots els grups de l'Ajuntament. Així, Josep Guix (PSC) va exposar: «La línia de l'Ajuntament ha de ser comprar finques privades que estiguin dins de les reserves naturals».

El portaveu socialista va mencionar que fa pocs mesos la Diputació de Girona i la Generalitat van comprar el cràter del volcà Santa Margarida. Ho va qualificar de bona notícia per a Olot i la Garrotxa.

La compra de terrenys del volcà Montsacopa per part de l'Ajuntament d'Olot ve de lluny. El 2008, l'Ajuntament socialista de Lluís Sacrest va expropiar part dels terrenys de la gredera de la falda del volcà i, el 2015, l'Ajuntament de Josep Maria Corominas va comprar una altra part de la gredera.

Les compres van permetre rehabilitar la gredera i fer un camí pel qual han fet passar les línies que han dut fins al cim l'electricitat, l'aigua i el gas.

També el 2015, l'Ajuntament de la capital garrotxina va comprar per 450.000 euros un terreny situat a poca distància de la falda del volcà. La voluntat és fer-hi un centre d'interpretació del vulcanisme.