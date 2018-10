Campdevànol aprova congelar les taxes i els impostos per al 2019

L'Ajuntament de Campdevànol ha aprovat les ordenances fiscals previstes per a l'any 2019 en un ple que es va celebrar dijous passat al vespre. Seguint el mateix criteri dels darrers anys, l'equip de govern ha optat per congelar-les i, per tant, no s'apujaran. En aquest sentit es tracta d'unes ordenances «amb una clara vocació continuista i conservadora», segons va declarar durant la sessió l'alcalde, Joan Manso (CiU). Els grups de l'oposició, MES, ERC i CUP, es van abstenir.

Els impostos de l'IBI, l'IAE, l'ICIO i el d'abastament d'aigua es congelen, i en el cas de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l'única cosa que s'ha fet és unificar la base imposable per a tots els vehicles, ja que hi havia alguna anomalia amb les motocicletes de més cilindrada i els turismes de més cavalls fiscals.

A més, Manso es va centrar en la taxa de la recollida d'escombraries per explicar que aquest any s'ha aconseguit no apujar-la, i que el cost del servei per al municipi d'aquest any ha estat de 298.000 euros, mentre que en l'exercici anterior va ser de 301.000 euros.