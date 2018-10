Una família de Sarrià assegura haver estat desnonada sense avís

Una comissió judicial va procedir el passat dimecres a desnonar una família de Sarrià de Ter sense que els ocupants del pis en qüestió en tinguessin previ avís. Així ho han assegurat ells mateixos i ho ha subratllat el seu advocat Francesc Xavier López, el qual apunta que els tres membres de la família -entre els quals hi ha una menor d'edat- es van trobar d'un dia per l'altre amb el pany de la porta canviat, una alarma instal·lada i totes les seves coses a dins.

La família tenia, en un inici, un contracte amb la que en aquell moment era la llogatera del pis. Tal com explica el lletrat, el febrer del 2016 aquest contracte que tenien va finalitzar, i va ser llavors quan van presentar en un termini de 10 dies tota la documentació que tenien al jutjat i van continuar residint allà com havien fet fins aleshores. Paral·lelament, l'habitatge va passar a mans del banc BBVA.



Una renovació tàcita

Durant aquests tres anys, «al no haver-hi cap denúncia per part de ningú, el contracte hauria d'haver quedat renovat automàticament seguint la renovació tàcita, que vindria a ser una pròrroga del contracte de lloguer», apunta l'advocat Francesc Xavier López, que afegeix que la família «de manera cautelar ha anat dipositant cada mes un lloguer de 600 euros en un compte personal per quan fossin avisats» i amb l'objectiu principal de «mantenir el seu habitatge».

Simultàniament, el lletrat també sosté que des del jutjat s'ha fet fora la família d'una manera «il·legal», ja que explica que sense cap requeriment, no «es pot expulsar una família de casa seva». López lamenta que fins ara cap de les parts hagi «pres cap tipus d'iniciativa al respecte» en una cosa «tan elemental com és l'habitatge».



A l'espera d'una resposta

De moment, la família es troba residint a casa d'uns parents propers, i el divendres de la setmana passada van poder entrar al pis per recollir algunes de les seves coses gràcies a una providència del jutge.

Tot i això, l'advocat ha demanat reiteradament al jutjat que adopti la mesura cautelar de reintegrar la família al seu domicili com més aviat millor, ja que, davant de l'obligació d'abandonar el domicili, vol que es faci «de manera comunicada i amb un termini determinat» perquè ells puguin pactar, si escau, el pagament d'un lloguer o, fins i tot, la compra d'aquest mateix pis.

En el cas que la resposta del jutjat a aquesta petició sigui negativa, l'advocat ja ha avançat que presentarà una apel·lació a l'Audiència de Girona, que serà llavors l'encarregada de decidir sobre els fets en qüestió.