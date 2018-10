Girona registra el setembre més càlid des de l'any 1884

Aquest mes de setembre ha estat el més càlid a Girona des de 1884, amb una temperatura mitjana de 23,7 graus a Girona-Séquia, superant també els 23,5 de l'any 1949, segons dades del metereòleg Gerard Taulé, que va explicar que es va viure un setembre similar l'any 2016 amb una tempertaura mitjana de 23,1 graus, mentre que el de 1987 va tenir una mitjana de 22,7 graus.

Paral·lelament, aquest també ha estat el setembre més càlid al centre de Salt des de 1999, amb 23,3 graus de temperatura mitjana. Paral·lelament, aquest any hi ha hagut 29 nits per damunt de 25 graus i 12 per damunt dels 30 i al setembre només ha plogut 25,5 mm, convertint-se en el segon setembre més sec des de 1999, només superat pel del 2007, amb 11,7 mm.

Tot i això, aquest any ja s'ha superat la mitjana experimentada entre els anys1999 i 2018, 702,3 mm, perquè van caure 720 mm al centre de Salt.

Aquest any ja hem tingut 26 nits tropicals (mínimes iguals o superiors a 20 graus) al centre de Salt, quan la mitjana és de 17,1. Per exemple, a Girona-Escola de la Música n'hi ha una mitjana de 31, però aquest any se n'han tingut 50, rècord des de 2011 (i al centre de Girona des de 1884). A Salt, el 2003, amb 34, va ser l'any amb més nits tropicals, després de l'any 2017, en el qual se'n van registrar 33, i el 2010, que en va sumar un total de 27. Les prediccions estableixen que a partir d'avui es viurà un important descens de les temperatures a les comarques gironines.