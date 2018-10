La plataforma SOS Costa Brava recela de la candidatura de Reserva de la Biosfera

La Plataforma SOS Costa Brava, constituïda el 4 d'agost d'aquest any, veu amb recela candidatura d'aquest territori com a Reserva de la Biosfera que impulsa la Diputació de Girona amb el suport dels municipis. Reclamen que hi hagi un compromís real per dur a terme una "política de desclassificació de sòls i de preservació de recursos naturals i dels paisatges de la Costa Brava". En aquest sentit, qüestionen la creació d'aquest segell "si les polítiques territorials i urbanístiques de les administracions afectades són continuar explotant la Costa Brava sense fre" fent referència als projectes urbanístics en tràmit que han denunciat i que afecten bona part del litoral gironí.

En un comunicat, la plataforma sosté que "no es pot optar, per una banda, a un distintiu per potenciar la distinció de la destinació Costa Brava pels seus valors paisatgístics, naturals i culturals, i, per l'altra, seguir admetent i potenciant el sector de la construcció, el consum de sòl (...) i continuar amb la destrucció del paisatge, la urbanització i edificació en pendents superiors al 20% i l´afectació de boscos i zones forestals".Per poder fer valer el seu posicionament, la Plataforma SOS Costa Brava ha reclamat a la Diputació de Girona poder participar en el procés de la candidatura de la Reserva de la Biosfera durant la reunió que han mantingut amb representants de l'Àrea de Medi Ambient de l'ens.

Volen que se'ls reconegui el dret de participació com a representants del conjunt d'entitats que defensen el territori i de les associacions ecologistes i poder formular propostes i suggeriments per tal que el projecte de candidatura "inclogui mesures efectives i que no es limiti a una declaració d'intencions".

També han instat la Diputació a incorporar les dotze propostes d'actuació recollides en el Manifest aprovat per totes les entitats membres al projecte de la candidatura de Reserva de la Biosfera. Entre les diferents mesures hi ha desqualificar el sòl urbanitzable no executat, constituir un fons per adquirir terrenys amb valors naturals o l'execució de tots els camins de ronda pendents en un termini màxim de dos anys.

La Plataforma SOS Costa Brava es va crear l'agost passat amb la finalitat d´ impulsar actuacions en defensa del medi ambient, la sostenibilitat i el paisatge de la Costa Brava i denunciar els projectes urbanístics que l'"amenacen". Aglutina la major part de les Associacions i de les Entitats de Defensa del territori i del litoral gironí.

Plataforma que compta actualment amb l´adhesió –entre d´altres- de l´Associació dels Naturalistes de Girona, Iaeden – Salvem l´Empordà, Depana, Ecologistes en Acció, Salvem el Golfet, Salvem la Cala d´Aiguafreda, Salvem El Crit, SOS Empordanet, Associació Amics de Tossa – Club Unesco, SOS Lloret, Fòrum cívic l´Escala, Associació d´Amics de la Natura de Cadaqués, Salvem la Platja de Pals, Salvem Aigua Xelida, Aturem la C-32, Alerta Sant Feliu, Associació Salvem la Pineda d´en Gori, Salvem Solius, Sterna grup Natura, Entitat Mediambiental S´Agulla de Blanes.