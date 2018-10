El pont del Dimoni agafa forma amb la construcció de l'entarimat

La reconstrucció de l'històric pont del Dimoni de Girona continua avançant. Precisament ahir es va construir l'entarimat de fusta amb forma còncava sobre el qual s'han de col·locar les pedres del pont. Aquest element identitari que ha estat llargament reivindicat pels veïns dels barris de Santa Eugènia i Sant Narcís comença a agafar forma amb el muntatge encofrat i l'entarimat inferior també fet de fusta, que són els elements que conformen els dos cindris, que és com s'anomena tècnicament l'estructura del pont. Tal com va assegurar el cap d'obra, Pere Serra, seguidament es col·locaran a sobre d'aquest esquelet les pedres i el formigó, es construiran les dues passarel·les laterals per accedir a dalt de la formació, així com el mirador: una plataforma amb tarima de fusta.

La reconstrucció s'ha plantejat arquitectònicament com la unió de la tecnologia moderna, la tecnologia tradicional i la tecnologia medieval per mantenir la imatge original del pont. Les peces del motlle es van anar unint, inicialment en un lateral del riu, fins a formar la gran passera que servirà per travessar el riu. L'operació per col·locar aquest cindri sobre el riu va requerir una actuació complexa i per això es va tallar la circulació del carrer riu Güell en direcció a Fontajau. L'altre sentit de la via acumulava el trànsit, ja que els dos carrils quedaven reduïts a un a l'altura del pont, on se situarà la passarel·la amb les rampes accessibles.

El pont és una construcció del segle XIV damunt del riu Güell, a la zona on actualment està ubicada la parada de la Girocleta, que comunicava Girona amb Santa Eugènia i que va ser desmuntat el juliol de 1968. Per representar el seu aspecte inicial, l'empresa Salvador Serra SA, encarregada de l'obra, acabarà els braços del pont amb les dovelles històriques datades del segle XIV (any 1357) de l'antiga construcció. El regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, s'ha mostrat satisfet pel treball que està portant a terme la constructora, que, segons ha explicat, està treballant amb molt de tacte tots els elements històrics. Un cop s'hi hagin afegit les pedres i el formigó i la construcció hagi entrat «en càrrega» –és a dir, tingui resistència–, es desemmotllarà l'estructura que es va aixecar ahir. Amb tot, està previst que les obres acabin el gener del 2019.

Els veïns i els establiments de la zona fa anys que reivindiquen el projecte, però també n'hi ha que qüestionen la ubicació del pont i la seva futura utilitat. Alguns, per exemple, proposen la construcció d'aquest com a monument commemoratiu de la construcció històrica al damunt d'una plataforma, amb jardins al voltant a l'estil «europeu» perquè no troben enlloc la viabilitat per als vianants en la idea proposada per l'Ajuntament.

D'altra banda, altres residents de la zona consideren més pràctic millorar la rotonda del passeig d'Olot, que asseguren que no té la capacitat necessària per absorbir el trànsit dels 16 carrils de la zona, que alguns comparen, salvant les distàncies, amb l'avinguda Meridiana de Barcelona.