Puigdemont es disfressa de 'piolín' en el nou vídeo dels gironins Pulpopop

El grup gironí Pulpopop ha estrenat avui vídeo i cançó coincidint amb el primer aniversari de l'1-O. El vídeo mostra un 'piolín' sota el que s'amaga Puigdemont. Asseguren que "és una metàfora artística sobre la recerca de la llibertat i la democràcia" Es tracta, afegeixen, "de donar un altre enfocament a l´estratègia de Puigdemont per votar l´u d´octubre, quan va fer el canvi de cotxe el dia del referèndum" i ho extrapolen "al simple fet del calvari que va suposar per posar un paper dins l´urna". El vídeo, realitzat per Abracadabras, s'ha estrenat avui a la plaça U d'octubre de Sant Julià de Ramis