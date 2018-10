Salvem el Golfet recull fons per costejar els processos judicials

L'Associació Salvem el Golfet ha iniciat una campanya de micromecentatge per poder fer front al cost dels processos judicials per denunciar les greus irregularitats urbanístiques que considera que s'han comès en la construcció del macroxalet de la cala del Golfet, al municipi de Palafrugell. Sota el títol «Salvem el Golfet no surt de franc», l'associació fa una crida a la ciutadania, sensible amb la preservació d'aquest indret tan bucòlic de la Costa Brava, per tal de recollir fons econòmics. L'Associació espera la complicitat i la col·laboració de totes aquelles persones que s'han mostrat interessades en aquest procés. La recollida es du a terme a través de la plataforma catalana de finançament col·lectiu Tot Suma.