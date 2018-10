Sant Julià es converteix en epicentre de l'1-O a les comarques de Girona

Centenars de persones s'han reunit aquest matí a Sant Julià de Ramis per commemorar el primer aniversari de l'1 d'octubre, ja que el municipi on havia de votar Carles Puigdemont va ser dels més afectats per les càrregues policials. A les 9:03 -hora en què va arribar la Guàrdia Civil-els trabucaries han disparat salves d'honor i els Marrecs de Salt han aixecat un pilar.

Tot seguit, els veïns han pres la paraula i han reivindicat l'1-O, tot demanant al govern de la Generalitat -que hi ha assistit en ple que compleixi amb el mandat del poble. L'alcalde de Sant Julià, Marc Puigtió, ha llegit una carta d'Oriol Junqueras en agraïment a la tasca dels alcaldes per poder celebrar el referèndum. El president del Parlament, Roger Torrent, ha defensat que l'1-O és una llavor de futur i ha almostrat el seu agraïment a tots els veïns de Sant Julià i sarrià que fa un any van defensar les urnes.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicat tant l'1-O com la "proclamació política de la República" el 27-O, i ha instat a mantenir l'esperit d'unitat de fa un any durant els propers mesos, especialment de cara al judici dels presos.

El Govern català avui s'ha reunit a la sala de plens de l'ajuntament de Sant Julià de Ramis. I després, el president de la Generalitat, Quim Torra ha llegit una declaració institucional acompanyat de tot el Govern davant l'Ajuntament. A fora l'esperaven veïns que li han exigit quelcom més que paraules, amb crits de "el poble mana, el govern obeeix" o "obriu les presons". Torra se'ls ha acostat i els ha garantit que el Govern "no tindrà por", però els ha demanat el seu suport

En la declaració institucional, el govern català ha reivindicat un cop més l'1-O i ha exigit la posada en llibertat dels "presos polítics"i "els exiliats". També ha garantit que la democràcia i la llibertat seran sempre "la bandera de Catalunya"