Santa Pau inicia les obres per fer arribar aigua potable a quinze masies

L'Ajuntament de Santa Pau, fa pocs dies, va començar les obres de la portada d'aigua de la xarxa municipal als veïnats de Pujolars i can Font. Segons ha explicat l'alcalde de Santa Pau, Josep Companys (ERC), es tracta d'una obra molt reclamada per les famílies d'aquests veïnats. Les obres suposaran l'arribada de la xarxa d'aigua municipal a 15 famílies que fins ara s'han proveït d'aigua de pous, cosa que els ha comportat problemes en anys de sequera. L'obra està valorada en 79.000 euros, dels quals 37.000 euros provenen d'una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua, 25.500 euros dels veïns i 17.000 euros de l'Ajuntament. Per dur l'aigua a Pujolars l'Ajuntament ha hagut d'empalmar la xarxa provinent de can Falguera sota la Coromina i fer-la pujar per la muntanya. En els darrers temps l'Ajuntament de Santa Pau ha fet arribar la xarxa d'aigua fins a 26 masies.