Detingut per circular per l'N-II amb una taxa d'alcohol vuit cops superior a la permesa

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un camioner polonès que circulava per l'N-II amb una taxa d'alcohol vuit cops superior a la permesa. Els fets van succeir cap a tres quarts de dotze del migdia, al punt quilomètric 732, dins el terme municipal de Vilademuls, on una patrulla de trànsit estava fent un patrullatge preventiu d'accidents.

Els agents van observar que el camió que circulava davant seu, en sentit nord, feia diverses ziga-zagues. En aturar-lo, van comprovar que el conductor - de 45 anys i nacionalitat polonesa amb domicili a Belchatow - presentava signes evidents de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques i, en fer-li la prova d'alcoholèmia, va donar un resultat positiu d'1.21 mg/l d'alcohol per litre d'aire expirat, més de vuit vegades per sobre del límit màxim, que en aquest cas era de 0.15 mg/l.

Per tot això, els mossos van detenir-lo com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i li van immobilitzar el camió. El detingut, que no tenia antecedents, ha passat avui a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual l'ha deixat en llibertat.