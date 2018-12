Camprodon vol saber si l'arsenal de la Retirada és d'interès històric

L'Ajuntament de Camprodon vol saber quin és el valor de l'arsenal comissat i custodiat per la Guàrdia Civil als artífexs del Museu de la Retirada. La setmana passada, el jutge els va condemnar a 1 any i 10 mesos de presó per acumular l'arsenal d'armes i explosius. «No sabem quin valor tenen les peces i si val la pena recuperar-ne algunes», ha admès l'alcalde de la localitat, Xavier Sala.

És per aquest motiu que ara estudiaran si hi ha algun inventari o document que permeti saber el valor històric i patrimonial d'aquest tipus d'objectes. Segons la sentència, el material comissat queda ara a mans de la Guàrdia Civil, que és qui té competència en intervenció d'armes.

L'arsenal estava format per 115 armes de foc i explosius, com 90 granades de mà, 37 de morter i quatre bombes d'aviació. La Guàrdia Civil va confiscar el material el novembre de fa tres anys, en el marc de l'anomenada operació «Òxid». La policia va escorcollar el Museu de la Retirada i dos habitatges i va detenir els dos responsables, Alejandro Cuadrado i Lluís Bassaganya, sospitosos d'un delicte de dipòsit d'armes i munició. Des de l'Ajuntament celebren que s'arribés a un «acord pactat» entre la Fiscalia i les defenses perquè entenen que «podia ser molt pitjor». Segons Sala, la sentència permet posar fi a la «intranquil·litat» d'aquests dos veïns del poble que durant tot aquest temps han estat pendents del que decidiria la justícia.