La Diputació aprova el pressupost per al 2019 amb l'únic vot en contra de la CUP

La Diputació de Girona va aprovar ahir el pressupost per al 2019, de 141 milions d'euros, amb el suport d'IpS, PSC i ERC, i amb l'únic vot en contra de la CUP. L'equip de govern, encapçalat per Miquel Noguer (PDeCAT), va defensar que són els pressupostos més socials de la història recent de la corporació, però el diputat de la CUP Lluc Salellas va qüestionar el repartiment d'algunes partides, especialment de l'àrea de cultura. «Poden dir que són els més socials, però és que comparativament venim d'uns pressupostos que eren una misèria en aquest aspecte», va assenyalar el diputat cupaire.

El pressupost de la Diputació, doncs, haurà crescut 23 milions d'euros en quatre anys. Per al 2019, serà gairebé vuit milions d'euros més elevat que el de 2018. El president de l'organisme, Miquel Noguer, va destacar que els protagonistes continuaran essent les entitats locals, ja que el Fons de Cooperació arriba gairebé als 20 milions d'euros. També va remarcar que «la Diputació seguirà apostant per temes relacionats amb l'acció social, com l'habitatge o la pobresa energètica.

Des d'IpS, Gisela Saladich va considerar que els pressupostos segueixen «la bona línia iniciada des de principis de mandat», i va agrair que s'hagin tingut en compte les seves aportacions. Des del PSC, Juli Fernández va aplaudir que s'estan complint els grans objectius que s'havien marcat a principis de mandat -millora del fons de cooperació, medi ambient, xarxa viària, habitatge i esports i cultura-, però va demanar que es destinin més recursos als ajuts extraordinaris per als aiguats, a la creació de franges per a protecció d'incendis, el manteniment d'instal·lacions esportives i el manteniment de camins.

El portaveu d'ERC, Pau Presas, va defensar el seu vot favorable perquè s'ha augmentat el fons de cooperació als municipis -encara que no tant com els republicans voldrien- i s'han inclòs recursos econòmics per als municipis que han patit aiguats aquesta tardor.

En canvi, Lluc Salellas (CUP) va qüestionar que s'engreixi la partida de Protocol i Comunicació i que les subvencions de Cultura es reparteixin de forma arbitrària.