Un estudi revela que els estudiants de la UdG veuen «normals» situacions d'abusos i assetjament sexual

Un estudi sobre l'alumnat de la Universitat de Girona conclou que els joves veuen «normals» moltes situacions d'abusos i d'assetjament sexual. Aquesta és una de les conclusions de la investigació que ha fet el grup de Recerca en Gènere, Diversitat i Salut (GIRGEDIS), liderat per investigadors de les universitats públiques catalanes, sobre una mostra de 242 estudiants de 21 anys de mitjana.

El document també constata que la majoria de joves només entén com a violència sexual casos com els de les violacions. En canvi, els comentaris intimidatoris, els gestos o els tocaments no els consideren tan greus. De fet, totes les noies que hi han participat han admès haver patit tocaments i diuen que, quan va passar, no van saber com actuar.

Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, la UdG va organitzar ahir la jornada «Joventut, violència sexual, consum d'alcohol i altres drogues en el context d'oci». Durant l'acte, es van presentar els resultats d'un treball d'investigació, que porta el mateix títol i es realitza en altres universitats, per determinar la prevalença d'aquest tipus de situacions entre l'alumnat català.

El treball posa de manifest que el 85% d'abusos i agressions sexuals a joves, homes i dones, es produeixen en festes majors, discoteques, pubs o festes a cases d'amics. La recerca conclou que la majoria no considera violència de gènere totes les accions que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) tipifica com a tals.

Així, el 51% de les dones i el 63,7% dels homes no creu que fer gestos o mirar de manera obscena sigui violència de gènere; com el 44,4% de les universitàries i el 57% dels universitaris tampoc creuen que ho sigui insinuar-se i fer sentir incòmoda una altra persona.

L'estudi també mostra que un 6% de les noies i un 14,3% dels nois no interpreten com a violència els acorralaments intimidatoris; de la mateixa manera que també hi ha un 2,6% de dones i un 11% d'homes que no creuen que obligar i aconseguir que es produeixi un acte sexual no desitjat sigui violència de gènere.