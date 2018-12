Ferrocarrils treballa en la precandidatura Barcelona-Pirineus als Jocs Olímpics d'Hivern de 2026

«La temporada d'esquí 2003-2004 va arribar a xifres rècord i la de l'any passat se situa just per sota», va apuntar el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ricard Font, en el marc de la roda de premsa que va tenir lloc ahir a Girona per presentar la temporada d'hivern de les estacions d'esquí i muntanya d'FGC, la majoria de les quals es troben a la província de Girona. Alguns dels temes que es van posar sobre la taula són la voluntat de vincular la marca de les pistes amb el corresponent territori per generar activitat econòmica in situ, l'objectiu de digitalitzar totes les estacions de cara a la temporada 2019-2020 i la preparació d'un dossier per presentar la zona de Barcelona-Pirineus com a possible destinació per als propers Jocs Olímpics d'Hivern, després de rebre l'aval del Comitè Olímpic Internacional fa uns mesos.

La sessió va comptar amb un discurs introductori de la mà del delegat del Govern a Girona, Pere Vila, i de les ponències del president d'FGC, Ricard Font, el director de l'estació de la Vall de Núria, Toni Casals, i el director de Vallter 2000, Enric Serra. Vila va agrair l'esforç de tots aquells que han fet possible que «les comarques gironines estiguin en el mapa de les pistes d'esquí». Un dels puntals d'FGC és la voluntat de «reforçar la marca amb un criteri territorial, per tal de generar activitat econòmica a la regió», va afirmar Font. Com a novetat, està previst que es formalitzi un conveni i marc de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i FGC que permetrà acords entre cada estació de muntanya d'FGC i el parc natural o nacional del seu àmbit per, així, unir i potenciar els valors de cadascun.

Font va destacar que es vol reforçar el concepte d'experiències 360 graus els 365 dies de l'any, potenciant les altres activitats d'oci i turisme. Una altra de les novetats principals és Tot Nòrdic, una iniciativa única que promociona l'esquí de fons i que aglutina set estacions d'esquí del país. El director de la Vall de Núria, Toni Casals, va emfatitzar que la Vall de Núria s'ha convertit en «un lloc ideal per a les famílies i per viure les primeres experiències sobre la neu» amb dos atractius fonamentals: el cremallera i les múltiples activitats paral·leles que es poden realitzar, posant l'accent en les jornades GastroPirineus que volen «promoure la cuina de muntanya». Respecte a l'estació de Vallter 2000, el seu director, Enric Serra, va expressar que el principal repte és oferir oportunitats de forma fàcil als visitants a partir de la digitalització dels serveis tenint en compte la sostenibilitat. En aquest sentit, Serra va apuntar que «aquells que adquireixin el forfet online tindran més avantatges». El director va explicar que tenen un acord amb l'empresa d'autobusos Teisa per traçar un recorregut partint de la Costa Brava, amb la possibilitat d'adquirir el tiquet del trajecte juntament amb el forfet. El ball de xifres de la temporada passada arrodoneix a un milió els dies d'esquí a les estacions gironines, situant La Molina com l'estació d'esquí de referència, essent la que està més digitalitzada a hores d'ara.

Posada a punt

Malgrat que l'objectiu és posar el focus en els Jocs Olímpics d'Hivern del 2030, Font va remarcar que «hem d'estar preparats per si el Comitè Olímpic Internacional escull la base catalana per al 2026. Per ara només tenim l'aval del Comitè». Aquesta oportunitat «posaria els Pirineus al centre del món, i la província de Girona tindria un paper molt important», va puntualitzar Font, ja que algunes de les estacions d'esquí públiques –La Molina, Vall de Núria i Vallter 2000– es troben a la demarcació.