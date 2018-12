La infermeria insta a evitar visions «parcials» que provoquen «desequilibris i malestar»

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Girona reclama més visibilitat per al col·lectiu d'infermeria i recorda que «les càrregues assistencials no són d'un sol col·lectiu», amb relació al document Accions de millora a l'Atenció Primària de l'ICS que l'Institut Català de la Salut (ICS) ha fet arribar als professionals de l'empresa coincidint amb les negociacions amb els facultatius que fan vaga aquests dies. Entre d'altres mesures, el document proposa la incorporació d'uns 200 metges més per reduir la sobrecàrrega assistencial dels professionals.

«Al document es plantegen unes línies de millora per a l'atenció primària que no reforcen en cap cas la posició dels professionals infermers. El Col·legi rebutja la manca de menció a la infermera familiar i comunitària que tant valor aporta dins els equips», apunta l'ens.

«La capacitat de retenció de professionals que ha perdut l'ICS (i de la qual sí fa esment en el document) es deu precisament a iniciatives com aquestes, on no es té en compte part dels professionals que contribueixen a la prestació del servei de salut», insisteix l'ens col·legial, que recorda que «quan els enfocaments es fan parcials provoquen desequilibris i malestar dins els equips d'atenció primària».

El Col·legi lamenta que, malgrat que el document de l'ICS fa referència a ràtios per professionals no hi queda reflectida la manca de 18.000 infermeres a Catalunya, una dada que es va fer pública en el marc del Diàleg Professional de Salut organitzat pel Departament de Salut al setembre.

«A dia d'avui, la infermera familiar i comunitària no pot afrontar totes les demandes amb unes ràtios d'infermers tant allunyades dels estàndards europeus (5,4 infermeres per cada 1000 habitants, mentre que a Europa és del 8,8)», diu el Col·legi.

«Les infermeres hem demostrat el compromís en la implantació de diversos programes de salut, la participació en la gestió de la demanda i malgrat la manca de recursos, hem mantingut la seguretat del pacient i prioritzat l'assistència de qualitat», recorden.