Pinten els carrers de la travessera d'Olot amb els colors de la bandera d'Espanya

Els principals carrers de la travessera d'Olot han aparegut pintats amb línies llargues d'uns 300 metres amb intervals amb els colors de la Bandera d'Espanya. És a dir, dues ratlles vermelles a les bandes i una de groga al mig.

Han pintat tot el vial Sant Jordi, el vial Sant Jordi, el passeig de Barcelona, les rotondes de can Tresserras i la de la Rodona. Hi ha trams, que només hi ha dues bandes vermelles. La hipòtesi és que els autors han fet servir una màquina iq que en alguns trams no els ha funcionat la pintura groga.

L'Ajuntament d'Olot intenta esbrinar qui són els autors a través de les càmeres que hi ha a les rotondes de les entrades de la ciutat per llegir matrícules. L'alcalde, Josep Maria Corominas (PdeCAT) ha indicat que quan coneguin els autors decidiran si fan alguna cosa.