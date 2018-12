Quatre iniciatives de Girona reben el distintiu Estratègia Marítima 2018

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha reconegut vuit iniciatives dels Grups d'Acció Local Pesquers (GALP) i tres projectes de cooperació amb els distintius de l'Estratègia Marítima de Catalunya 2018 (EMC), amb l'objectiu d'accentuar aquelles iniciatives que hagin contribuït a la implantació de l'EMC. De la província de Girona, destaquen quatre iniciatives GALP i el projecte de cooperació que ha creat l'Associació Catalana de Dones de la Mar, realitzat pels GALP Costa Brava i Mar de l'Ebre.

Els diplomes es lliuren en el marc de les Jornades sobre el Desenvolupament Local Participatiu als GALP Mar de l'Ebre i GALP Costa Brava 2018: la primera jornada va tenir lloc ahir a la Confraria de Pescadors de Sant Carles de Ràpita i la segona es realitzarà demà a la Confraria de Blanes. Dels vuit GALP premiats, destaca l'actualització dels recursos expositius del centre d'interpretació MARAM, desenvolupat per la Confraria de Pescadors de l'Escala; els Tallers pedagògics Pescaplàstik, realitzats pels pescadors d'arts menors del Port de la Selva i el propietari d'Empordà Mar, S.L.; el Projecte Masterpeix: formació ocupacional per a pescadors en el sector de la gastronomia, per part de la Fundació Promediterrània de Palamós; i la formació de monitors i guies de busseig per a la conservació dels hàbitats marins i d'interès pesquer a la Costa Brava, de l'Associació de Centres Subaquàtics Costa Brava.

Dels tres projectes de cooperació seleccionats, destaca la constitució i funcionament de l'Associació Catalana Dones de la Mar.



Ajuda europea en 69 projectes

En la primera convocatòria d'ajuts del Fons Europeu Marítim i Pesquer (FEMP) dels GALP 2018-2019, de dimecres passat, s'han aprovat 69 projectes que han generat una inversió al Mar de l'Ebre i a la Costa Brava de 3.212.498 d'euros, dels quals dos milions són d'aportació pública. Pel que fa al Mar de l'Ebre, s'han escollit 35 projectes, mentre que de la Costa Brava se n'han escollit 34.